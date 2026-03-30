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साइबर ठगी का नया तरीका! अश्लील फोटो वायरल करने की धमकी देकर शिक्षिका से 4 लाख की ठगी…

CG Cyber Fraud: छत्तीसगढ़ के सरगुजा जिले में साइबर ठगों ने एक शिक्षिका को डर और बदनामी के भय में डालकर लाखों रुपये ठग लिए।

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अंबिकापुर

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Shradha Jaiswal

Mar 30, 2026

साइबर ठगी का नया तरीका! अश्लील फोटो वायरल करने की धमकी देकर शिक्षिका से 4 लाख की ठगी...(photo-patrika)

साइबर ठगी का नया तरीका! अश्लील फोटो वायरल करने की धमकी देकर शिक्षिका से 4 लाख की ठगी...(photo-patrika)

CG Cyber Fraud: छत्तीसगढ़ के सरगुजा जिले में साइबर ठगों ने एक शिक्षिका को डर और बदनामी के भय में डालकर लाखों रुपये ठग लिए। ठगों ने खुद को क्राइम ब्रांच रायपुर का अधिकारी बताकर कॉल किया और अश्लील फोटो देखने के झूठे आरोप में गिरफ्तारी की धमकी दी। इसके चलते मानसिक दबाव में आई शिक्षिका ने अलग-अलग किश्तों में कुल 4 लाख 50 हजार रुपये ठगों को भेज दिए।

CG Cyber Fraud: ठगी की कहानी: परीक्षा ड्यूटी के बाद कॉल

जानकारी के अनुसार, जिले के एक मिडिल स्कूल में पदस्थ शिक्षिका 19 मार्च 2026 को परीक्षा ड्यूटी के बाद घर लौट रही थीं, तभी उनके मोबाइल पर एक फोन आया। कॉल करने वाले ने खुद को क्राइम ब्रांच का अधिकारी बताया और कहा कि उनके खिलाफ ऑनलाइन अश्लील सामग्री देखने की शिकायत दर्ज है। यह सुनकर शिक्षिका घबरा गईं और ठगों के डराने वाले अंदाज में फंस गईं।

सुरक्षा धन के नाम पर पैसे ऐंठे

ठग ने कहा कि गिरफ्तारी से बचने के लिए उन्हें सुरक्षा धन के रूप में रकम जमा करनी होगी, जो जांच के बाद लौटा दी जाएगी। डर और सामाजिक बदनामी के भय में आई शिक्षिका ने उनकी बातों पर भरोसा कर लिया। इसके बाद ठगों ने सुनियोजित तरीके से 19 मार्च से 25 मार्च के बीच अलग-अलग तारीखों में यूपीआइ के माध्यम से पैसे ट्रांसफर कराए। कुछ रकम शिक्षिका के पति ने भी च्वाइस सेंटर के जरिए भेजी।

ठगी का सिलसिला और धमकियां

25 मार्च को ठगों ने शिक्षिका को फिर कॉल किया और कहा कि तीन दिन बाद उनके द्वारा जमा किए गए पैसे वापस कर दिए जाएंगे। लेकिन इसके साथ ही उन्होंने चेतावनी दी कि यदि इस मामले की किसी को जानकारी दी गई तो उसके गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। इस धमकी और डर के माहौल में शिक्षिका काफी परेशान हो गईं।

जब उन्होंने पूरे मामले की जानकारी अपनी सहकर्मी शिक्षिकाओं को दी, तब उन्हें एहसास हुआ कि वे साइबर ठगी का शिकार हो चुकी हैं। इस घटना ने उन्हें मानसिक तनाव में डाल दिया और साथ ही यह साफ कर दिया कि साइबर अपराधियों ने बड़ी चालाकी और डर का इस्तेमाल कर लाखों रुपये ठगने की योजना बनाई थी।

पुलिस में शिकायत और जांच

घटना का पता चलते ही शिक्षिका ने तुरंत पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने बताया कि साइबर ठगी के मामलों में लोग अक्सर डर और मानसिक दबाव का शिकार बनते हैं, इसलिए ऐसे कॉल आने पर कभी भी फंसने की आवश्यकता नहीं है और किसी भी तरह का धन तुरंत ट्रांसफर नहीं करना चाहिए। साइबर ठगों की चालाकी को देखते हुए पुलिस ने नागरिकों से सतर्क रहने की अपील की है।

मामले की जांच क्राइम ब्रांच द्वारा शुरू कर दी गई है और ठगों की पहचान कर उन्हें गिरफ्तार करने की कोशिश की जा रही है। साथ ही, पुलिस ने लोगों को यह सलाह भी दी है कि अगर किसी को इस तरह की धमकी या कॉल मिले, तो तुरंत कंट्रोल रूम या नजदीकी पुलिस स्टेशन से संपर्क करें और किसी भी दबाव में आकर पैसे न भेजें।

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Updated on:

30 Mar 2026 09:38 am

Published on:

30 Mar 2026 09:37 am

Hindi News / Chhattisgarh / Ambikapur / साइबर ठगी का नया तरीका! अश्लील फोटो वायरल करने की धमकी देकर शिक्षिका से 4 लाख की ठगी…

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