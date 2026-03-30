साइबर ठगी का नया तरीका! अश्लील फोटो वायरल करने की धमकी देकर शिक्षिका से 4 लाख की ठगी…

ठग ने कहा कि गिरफ्तारी से बचने के लिए उन्हें सुरक्षा धन के रूप में रकम जमा करनी होगी, जो जांच के बाद लौटा दी जाएगी। डर और सामाजिक बदनामी के भय में आई शिक्षिका ने उनकी बातों पर भरोसा कर लिया। इसके बाद ठगों ने सुनियोजित तरीके से 19 मार्च से 25 मार्च के बीच अलग-अलग तारीखों में यूपीआइ के माध्यम से पैसे ट्रांसफर कराए। कुछ रकम शिक्षिका के पति ने भी च्वाइस सेंटर के जरिए भेजी।