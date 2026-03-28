28 मार्च 2026,

शनिवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

अंबिकापुर

CG News: सीताबेंगरा गुफा सबसे प्राचीन नाट्यशालाओं में से एक,भगवान नाम ने वनवास में रामगढ़ पहाड़ी पर कुछ समय बिताया था

CG News: रामगढ़ पहाड़ी को रामगिरि भी कहा जाता है। लोक मान्यता है कि भगवान राम ने वनवास के दौरान यहां कुछ समय बिताया था। उत्तरी गुफा को सीताबेंगरा (सीता का कमरा) इसलिए कहा जाता है।

2 min read
Google source verification

अंबिकापुर

image

Love Sonkar

Mar 28, 2026

CG News: सीताबेंगरा गुफा सबसे प्राचीन नाट्यशालाओं में से एक, भगवान नाम ने वनवास में रामगढ़ पहाड़ी पर कुछ समय बिताया था

सीताबेंगरा गुफा (Photo Patrika)

CG News: @ताबीर हुसैन। छत्तीसगढ़ के सरगुजा जिले में स्थित रामगढ़ पहाड़ी की सीताबेंगरा और जोगीमारा गुफाएं प्राचीन नाट्यशाला के रूप में याद की जाती हैं। इन्हें विश्व की सबसे प्राचीन नाट्यशालाओं में से एक माना जाता है, जो नाट्यशास्त्र से भी पुरानी हैं। रामगढ़ पहाड़ी को रामगिरि भी कहा जाता है। लोक मान्यता है कि भगवान राम ने वनवास के दौरान यहां कुछ समय बिताया था। उत्तरी गुफा को सीताबेंगरा (सीता का कमरा) इसलिए कहा जाता है।

यह गुफा प्राकृतिक रूप से बनी है, लेकिन इसमें पत्थर काटकर बनाई गई रंगशाला जैसी संरचना है। अर्ध-वृत्ताकार दर्शक सीटिंग, स्टेज एरिया और खुला प्रदर्शन स्थल। पुरातत्वविदों के अनुसार यह तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व (लगभग 300-200 ई.पू.) की है यानी मौर्य काल या उससे पहले की।

एशिया का सबसे पुराना ओपन एयर थिएटर

कुछ विद्वान मानते हैं कि भरत मुनि ने इसी प्रकार की प्राचीन नाट्यशालाओं को देखकर नाट्यशास्त्र की रचना की होगी। सीताबेंगरा को एशिया का सबसे पुराना ओपन-एयर थिएटर माना जाता है। पास ही जोगीमारा गुफा में ब्राह्मी लिपि के अभिलेख मिले हैं, जो प्राचीन कलाकारों, गायकों और नाट्य कला का जिक्र करते हैं। यहां प्राचीन भित्ति चित्र भी हैं, जो भारतीय चित्रकला के सबसे पुराने उदाहरणों में शुमार हैं।

बहुत गहरी हैं भारतीय रंगमंच की जड़ें

2300 वर्ष से अधिक पुरानी यह जगह साबित करती है कि भारतीय रंगमंच की जड़ें बहुत गहरी हैं। यहां नाटक, संगीत और अभिनय की परंपरा यूनानी थिएटर से भी पुरानी मानी जाती है। शोध बताता है कि कालिदास ने मेघदूत कर रचना भी यहीं की है जो साहित्य और नाट्य कला को और समृद्ध करता है।

राजकमल नायक, राष्ट्रपति पुरस्कार प्राप्त रंग निर्देशक

हमारी नाट्य परंपरा हजारों साल पुरानी

रंग निर्देशक, आचार्य रंजन मोडक़ ने कहा कि रंगमंच दिवस पर रामगढ़ हमें याद दिलाता है कि रंगमंच केवल मनोरंजन नहीं, बल्कि संस्कृति, शांति और सामाजिक जागृति का माध्यम है। छत्तीसगढ़ की यह अनमोल धरोहर आज के रंगकर्मियों को प्रेरणा देती है कि हमारी नाट्य परंपरा हजारों साल पुरानी है।

कैसे पहुंचे यहां

रामगढ़ पहाड़ी सरगुजा जिले के उत्तरी-पूर्वी भाग में, अम्बिकापुर से लगभग 60 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यह पहाड़ी अपनी अनोखी हाथी जैसी आकृति के लिए जानी जाती है, जो इसे आसपास की अन्य पहाड़ियों से अलग करती है। यह विंध्याचल और बघेलखंड की पहाड़ियों का हिस्सा है, और इसकी ऊँचाई समुद्र तल से लगभग 700 मीटर है। रामगढ़ पहाड़ का मौसम साल भर सुखद रहता है, लेकिन यहां घूमने का सबसे अच्छा समय अक्टूबर से मार्च तक माना जाता है।

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Updated on:

28 Mar 2026 01:59 pm

Published on:

28 Mar 2026 01:58 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Ambikapur / CG News: सीताबेंगरा गुफा सबसे प्राचीन नाट्यशालाओं में से एक,भगवान नाम ने वनवास में रामगढ़ पहाड़ी पर कुछ समय बिताया था

बड़ी खबरें

View All

अंबिकापुर

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

सरगुजा में गूंजेगा खेलों का उत्साह! खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स 2026 के तहत कुश्ती प्रतियोगिता का आगाज

सरगुजा में गूंजेगा खेलों का उत्साह! खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स 2026 के तहत कुश्ती प्रतियोगिता का आगाज, जानें पूरी detail...(photo-patrika)
अंबिकापुर

Ambikapur to Delhi Flight: 30 मार्च से अंबिकापुर-दिल्ली हवाई सेवा शुरू, किराया 6000 रुपए तक होने की संभावना, देखें शेड्यूल

दिल्ली-प्रयागराज उड़ानें 15 अप्रैल तक ही। (फोटो: ANI)
अंबिकापुर

CG Political News: कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष का भाजपा सरकार पर हमला, नक्सलवाद, गैस और हिरणों की मौत पर उठाए कड़े सवाल

दीपक बैज (photo-ANI)
अंबिकापुर

Bulldozer Action: अंबिकापुर में मेडिकल कॉलेज की जमीन पर अतिक्रमणकारियों पर प्रशासन की सख्ती, 34 मकान ध्वस्त, पथराव भी हुआ

गंगापुर में अतिक्रमण पर चला बुलडोजर (फोटो सोर्स- पत्रिका)
अंबिकापुर

संजय पार्क में हिरणों की मौत के मामले में उच्च स्तरीय दो सदस्यीय टीम करेगी जांच, श्वानों के हमले में 15 की हो गई थी मौत

संजय पार्क में श्वानों के हमले में 15 हिरणों की मौत (फोटो सोर्स- पत्रिका)
अंबिकापुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.