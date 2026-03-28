CG News: सीताबेंगरा गुफा सबसे प्राचीन नाट्यशालाओं में से एक, भगवान नाम ने वनवास में रामगढ़ पहाड़ी पर कुछ समय बिताया था

रामगढ़ पहाड़ी सरगुजा जिले के उत्तरी-पूर्वी भाग में, अम्बिकापुर से लगभग 60 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यह पहाड़ी अपनी अनोखी हाथी जैसी आकृति के लिए जानी जाती है, जो इसे आसपास की अन्य पहाड़ियों से अलग करती है। यह विंध्याचल और बघेलखंड की पहाड़ियों का हिस्सा है, और इसकी ऊँचाई समुद्र तल से लगभग 700 मीटर है। रामगढ़ पहाड़ का मौसम साल भर सुखद रहता है, लेकिन यहां घूमने का सबसे अच्छा समय अक्टूबर से मार्च तक माना जाता है।