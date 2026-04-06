CG News: खल्लारी मेला देखकर लौट रहे दो युवकों की मौत, ओवरटेक करने के चक्कर में गई जान

दुर्घटना के बाद आस-पास के लोगों ने एंबुलेंस को बुलाया और अस्पताल में भर्ती कराया। दो की मौके पर ही मौत हो गई थी। श्रवण धीवर मंदिर हसौद रायपुर और नासिर हुसैन राजनांदगांव की मौके पर ही मौत हो गई। राहुल धीवर और रॉबिन सायमन घायल हो गए हैं। मृतक मुंह के बल सडक़ पर गिरने के कारण मौत हो गई। लोगों की सूचना के बाद मौके पर पुलिस पहुंची। श्रवण धीवर और राहुल धीवर खल्लारी मेला देखकर वापस लौट रहे थे।