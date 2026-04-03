CG Congress Clash: कांग्रेस कार्यालय बना अखाड़ा, दो नेताओं के बीच जमकर मारपीट, टूटीं कुर्सियां…

जानकारी के मुताबिक, यह प्रेसवार्ता महंगाई के मुद्दे पर आयोजित की गई थी। लेकिन कार्यक्रम समाप्त होते ही पार्टी के भीतर असंतोष और गुटबाजी खुलकर सामने आ गई, जिसने पूरे आयोजन को विवादित बना दिया। घटना के बाद जिला कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि पूरे मामले की जानकारी प्रदेश कांग्रेस कमेटी को दी जाएगी और जांच के बाद दोषियों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। वहीं, हंगामे की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई और स्थिति को नियंत्रित किया। इस घटना ने न सिर्फ स्थानीय स्तर पर बल्कि पूरे प्रदेश में कांग्रेस संगठन की आंतरिक स्थिति पर सवाल खड़े कर दिए हैं।