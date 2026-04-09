ऑनलाइन सिस्टम के बीच सख्ती! मंदिर हसौद में रेत-गिट्टी से भरे 7 वाहन जब्त, अवैध खनन-परिवहन पर वार

Illegal Mining Action: छत्तीसगढ़ के आरंग में अवैध खनन और परिवहन के खिलाफ खनिज विभाग ने सख्त रुख अपनाते हुए मंदिर हसौद क्षेत्र में बड़ी कार्रवाई की है। सहायक खनिज अधिकारी उमेश भार्गव के नेतृत्व में टीम ने दो चूना पत्थर (क्रेशर) खदानों को सील कर दिया, वहीं अवैध परिवहन में लगे 7 हाइवा वाहनों को भी जब्त किया गया है। इस कार्रवाई से खनन माफियाओं में हड़कंप मच गया है।