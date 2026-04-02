Opium Seized: छत्तीसगढ़ में 2 करोड़ से ज्यादा का अफीम डोडा पकड़ाया, हरियाणा के दो आरोपी गिरफ्तार

मिली जानकारी के अनुसार पुलिस को सूचना मिली थी कि ओडिशा की ओर से एक पिकअप वाहन (HR46 F 4848) में भारी मात्रा में अफीम पोस्त डोडा छत्तीसगढ़ लाया जा रहा है। जिसके बाद पुलिस अलर्ट हो गई और एनएच-53 पर रेहटीखोल के पास नाकाबंदी की गई। संदिग्ध वाहन को रोककर तलाशी लेने पर उसमें भरी बोरियों से बड़ी मात्रा में मादक पदार्थ बरामद हुआ। जांच के दौरान पुलिस ने पिकअप वाहन से नशीली पदार्थ जब्त किया। जब्त संपत्ति का मूल्य लगभग 2 करोड़ 25 लाख रुपये आंका गया है।