CG Crime: तरबूज की आड़ में तस्करी का भंडाफोड़, सवा करोड़ की गांजा के साथ 6 गिरफ्तार

CG Crime: महासमुंद पुलिस ने नशे के सौदागरों के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई करते हुए तरबूज की आड़ में हो रही गांजा तस्करी का पर्दाफाश किया है। एंटी नारकोटिक टास्क फोर्स और सिंघोड़ा पुलिस की संयुक्त टीम ने एनएच-53 पर रेहटीखोल के पास घेराबंदी कर 2 क्विंटल 25 किलोग्राम गांजा बरामद किया, जिसकी अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमत करीब 1 करोड़ 12 लाख 50 हजार रुपए आंकी गई है। तस्करों ने पुलिस को चकमा देने के लिए शातिर तरीका अपनाया था। वे ओडिशा के संबलपुर से उत्तर प्रदेश के चित्रकूट के लिए गांजा ले जा रहे थे।