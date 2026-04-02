Ambulance Service: स्वास्थ्य सेवाओं को मिली मजबूती, 8 नई एंबुलेंस को विधायक ने दिखाई हरी झंडी

कलेक्टर विनय कुमार लंगेह ने भी इस पहल को जिले के लिए बेहद महत्वपूर्ण बताया। उन्होंने कहा कि प्रशासन की प्राथमिकता है कि हर नागरिक को बेहतर और समय पर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध हों। नई एम्बुलेंस के संचालन से न केवल सेवा की गति बढ़ेगी, बल्कि उसकी गुणवत्ता में भी सुधार आएगा। उन्होंने विशेष रूप से “गोल्डन ऑवर” का उल्लेख करते हुए कहा कि दुर्घटना या गंभीर स्थिति में शुरुआती एक घंटे के भीतर इलाज मिलना जीवन बचाने के लिए बेहद जरूरी होता है, और ये एम्बुलेंस इस दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी।