Ambulance Service: स्वास्थ्य सेवाओं को मिली मजबूती, 8 नई एंबुलेंस को विधायक ने दिखाई हरी झंडी

स्वास्थ्य सेवाओं को मिली मजबूती (photo source- Patrika)
Ambulance Service: महासमुंद जिले में स्वास्थ्य सुविधाओं को और अधिक मजबूत बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल की गई है। राज्य स्तर से जिले को 8 नई एम्बुलेंस उपलब्ध कराई गई हैं, जिससे आपातकालीन स्वास्थ्य सेवाओं में बड़ा सुधार आने की उम्मीद है। इन एम्बुलेंस को स्थानीय जनप्रतिनिधियों और प्रशासनिक अधिकारियों की उपस्थिति में हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। इस मौके पर विधायक योगेश्वर राजू सिन्हा, जिला पंचायत अध्यक्ष मोंगरा किशन लाल पटेल और कलेक्टर विनय कुमार लंगेह प्रमुख रूप से मौजूद रहे।
कार्यक्रम के दौरान विधायक योगेश्वर राजू सिन्हा ने कहा कि 108 एम्बुलेंस सेवा प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था की आधारशिला है। उन्होंने बताया कि नई एम्बुलेंस के जुड़ने से जिले में आपातकालीन चिकित्सा सेवाएं पहले से अधिक सशक्त होंगी और मरीजों को समय पर इलाज मिल सकेगा। उनका मानना है कि यह पहल खासतौर पर उन लोगों के लिए राहत लेकर आएगी, जो दूरस्थ क्षेत्रों में रहते हैं और समय पर चिकित्सा सुविधा नहीं मिल पाती।
कलेक्टर विनय कुमार लंगेह ने भी इस पहल को जिले के लिए बेहद महत्वपूर्ण बताया। उन्होंने कहा कि प्रशासन की प्राथमिकता है कि हर नागरिक को बेहतर और समय पर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध हों। नई एम्बुलेंस के संचालन से न केवल सेवा की गति बढ़ेगी, बल्कि उसकी गुणवत्ता में भी सुधार आएगा। उन्होंने विशेष रूप से “गोल्डन ऑवर” का उल्लेख करते हुए कहा कि दुर्घटना या गंभीर स्थिति में शुरुआती एक घंटे के भीतर इलाज मिलना जीवन बचाने के लिए बेहद जरूरी होता है, और ये एम्बुलेंस इस दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी।
मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. आई नागेश्वर राव ने एम्बुलेंस की विशेषताओं की जानकारी देते हुए बताया कि इन सभी वाहनों में आधुनिक जीवनरक्षक उपकरण लगाए गए हैं। इनमें इनक्यूबेटर, वेंटिलेटर, डिफिब्रिलेटर, सक्शन पंप, नेब्युलाइजर और ऑक्सीजन सपोर्ट जैसी सुविधाएं शामिल हैं। इसके साथ ही प्राथमिक उपचार के लिए जरूरी दवाइयों की भी पर्याप्त व्यवस्था की गई है, ताकि मरीजों को अस्पताल पहुंचने से पहले ही जरूरी उपचार मिल सके।
Ambulance Service: नई एम्बुलेंस के शुरू होने से जिले में स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच और भी व्यापक होगी। खासकर ग्रामीण और दूर-दराज के इलाकों में रहने वाले लोगों को अब समय पर एम्बुलेंस उपलब्ध हो सकेगी। इससे गंभीर मरीजों को शीघ्र अस्पताल पहुंचाने में मदद मिलेगी और उनके जीवन को बचाने की संभावना भी बढ़ेगी।
गौरतलब है कि लंबे समय से जिले में एम्बुलेंस की संख्या बढ़ाने की मांग की जा रही थी। ऐसे में एक साथ 8 नई एम्बुलेंस मिलने से आम लोगों को बड़ी राहत मिली है। अब उम्मीद की जा रही है कि स्वास्थ्य सेवाएं और अधिक प्रभावी व सुलभ बनेंगी, जिससे पूरे जिले का स्वास्थ्य तंत्र और मजबूत होगा।
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