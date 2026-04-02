6 अप्रैल 2026,

सोमवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

महासमुंद

Ambulance Service: स्वास्थ्य सेवाओं को मिली मजबूती, 8 नई एंबुलेंस को विधायक ने दिखाई हरी झंडी

Emergency Medical Service: महासमुंद जिले में 8 नई एंबुलेंस को विधायक ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इनसे आपातकालीन स्वास्थ्य सेवाएं मजबूत होंगी और ग्रामीण क्षेत्रों में त्वरित इलाज संभव होगा।

2 min read
Google source verification

महासमुंद

image

Laxmi Vishwakarma

Apr 02, 2026

स्वास्थ्य सेवाओं को मिली मजबूती (photo source- Patrika)

स्वास्थ्य सेवाओं को मिली मजबूती (photo source- Patrika)

Ambulance Service: महासमुंद जिले में स्वास्थ्य सुविधाओं को और अधिक मजबूत बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल की गई है। राज्य स्तर से जिले को 8 नई एम्बुलेंस उपलब्ध कराई गई हैं, जिससे आपातकालीन स्वास्थ्य सेवाओं में बड़ा सुधार आने की उम्मीद है। इन एम्बुलेंस को स्थानीय जनप्रतिनिधियों और प्रशासनिक अधिकारियों की उपस्थिति में हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। इस मौके पर विधायक योगेश्वर राजू सिन्हा, जिला पंचायत अध्यक्ष मोंगरा किशन लाल पटेल और कलेक्टर विनय कुमार लंगेह प्रमुख रूप से मौजूद रहे।

Ambulance Service: विशेष रूप से “गोल्डन ऑवर” का उल्लेख

कार्यक्रम के दौरान विधायक योगेश्वर राजू सिन्हा ने कहा कि 108 एम्बुलेंस सेवा प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था की आधारशिला है। उन्होंने बताया कि नई एम्बुलेंस के जुड़ने से जिले में आपातकालीन चिकित्सा सेवाएं पहले से अधिक सशक्त होंगी और मरीजों को समय पर इलाज मिल सकेगा। उनका मानना है कि यह पहल खासतौर पर उन लोगों के लिए राहत लेकर आएगी, जो दूरस्थ क्षेत्रों में रहते हैं और समय पर चिकित्सा सुविधा नहीं मिल पाती।

कलेक्टर विनय कुमार लंगेह ने भी इस पहल को जिले के लिए बेहद महत्वपूर्ण बताया। उन्होंने कहा कि प्रशासन की प्राथमिकता है कि हर नागरिक को बेहतर और समय पर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध हों। नई एम्बुलेंस के संचालन से न केवल सेवा की गति बढ़ेगी, बल्कि उसकी गुणवत्ता में भी सुधार आएगा। उन्होंने विशेष रूप से “गोल्डन ऑवर” का उल्लेख करते हुए कहा कि दुर्घटना या गंभीर स्थिति में शुरुआती एक घंटे के भीतर इलाज मिलना जीवन बचाने के लिए बेहद जरूरी होता है, और ये एम्बुलेंस इस दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी।

जीवन को बचाने की संभावना

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. आई नागेश्वर राव ने एम्बुलेंस की विशेषताओं की जानकारी देते हुए बताया कि इन सभी वाहनों में आधुनिक जीवनरक्षक उपकरण लगाए गए हैं। इनमें इनक्यूबेटर, वेंटिलेटर, डिफिब्रिलेटर, सक्शन पंप, नेब्युलाइजर और ऑक्सीजन सपोर्ट जैसी सुविधाएं शामिल हैं। इसके साथ ही प्राथमिक उपचार के लिए जरूरी दवाइयों की भी पर्याप्त व्यवस्था की गई है, ताकि मरीजों को अस्पताल पहुंचने से पहले ही जरूरी उपचार मिल सके।

Ambulance Service: नई एम्बुलेंस के शुरू होने से जिले में स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच और भी व्यापक होगी। खासकर ग्रामीण और दूर-दराज के इलाकों में रहने वाले लोगों को अब समय पर एम्बुलेंस उपलब्ध हो सकेगी। इससे गंभीर मरीजों को शीघ्र अस्पताल पहुंचाने में मदद मिलेगी और उनके जीवन को बचाने की संभावना भी बढ़ेगी।

गौरतलब है कि लंबे समय से जिले में एम्बुलेंस की संख्या बढ़ाने की मांग की जा रही थी। ऐसे में एक साथ 8 नई एम्बुलेंस मिलने से आम लोगों को बड़ी राहत मिली है। अब उम्मीद की जा रही है कि स्वास्थ्य सेवाएं और अधिक प्रभावी व सुलभ बनेंगी, जिससे पूरे जिले का स्वास्थ्य तंत्र और मजबूत होगा।

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Updated on:

02 Apr 2026 02:11 pm

Published on:

02 Apr 2026 02:10 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Mahasamund / Ambulance Service: स्वास्थ्य सेवाओं को मिली मजबूती, 8 नई एंबुलेंस को विधायक ने दिखाई हरी झंडी

बड़ी खबरें

View All

महासमुंद

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

CG News: खल्लारी मेला देखकर लौट रहे दो युवकों की मौत, ओवरटेक करने के चक्कर में गई जान

CG News: खल्लारी मेला देखकर लौट रहे दो युवकों की मौत, ओवरटेक करने के चक्कर में गई जान
महासमुंद

ओडिशा-पुणे ड्रग्स कनेक्शन का खुलासा, 2 करोड़ से अधिक का गांजा जब्त, हाईवे पर फिल्मी अंदाज में 5 तस्कर गिरफ्तार

गांजा के साथ 5 गिरफ्तार (फोटो सोर्स- पत्रिका)
महासमुंद

CG Congress Clash: कांग्रेस कार्यालय बना अखाड़ा, दो नेताओं के बीच जमकर मारपीट, टूटीं कुर्सियां…

कांग्रेस के दो नेताओं की बीच मारपीट (photo source- Patrika)
महासमुंद

Opium Seized: छत्तीसगढ़ में 2 करोड़ से ज्यादा का अफीम डोडा पकड़ाया, हरियाणा के दो आरोपी गिरफ्तार

mahasamund hindi news crime
महासमुंद

Electricity Bill Hike: बिजली दर बढ़ाने की तैयारी पर बवाल, विरोध प्रदर्शन करने सड़कों पर उतरेगी AAP

बिजली दर बढ़ाने की तैयारी पर बवाल (photo source- Patrika)
महासमुंद
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.