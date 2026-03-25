CG Crime: शादी से मुकरा प्रेमी, प्रेमिका की कर दी बेरहमी से हत्या, चेहरे पर पत्थर से किया हमला

पुलिस ने आरोपी के मेमोरेंडम कथन के आधार पर हत्या में प्रयुक्त पत्थर और घटना के समय पहने हुए खून से सने कपड़े बरामद कर लिए हैं। आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेजा जा रहा है। बसना थाना प्रभारी शरद दुबे ने बताया कि हत्या की सूचना मिलते ही पुलिस टीम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए घटनास्थल का सूक्ष्म निरीक्षण किया गया। जांच के दौरान मिले महत्वपूर्ण सुरागों के आधार पर संदेही को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई, जिसमें उसने अपराध स्वीकार कर लिया। आरोपी के खिलाफ वैधानिक कार्रवाई करते हुए उसे गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा जा रहा है।