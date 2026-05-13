छत्तीसगढ़ बोर्ड परीक्षा में बड़ी लापरवाही! सोशल मीडिया पर वायरल हुआ Exam Hall का वीडियो, 5 सरकारी कर्मचारी सस्पेंड

Exam hall video leaked: छत्तीसगढ़ के महासमुंद जिले में बोर्ड परीक्षा के दौरान परीक्षा केंद्र का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने से शिक्षा विभाग में हड़कंप मच गया। मामला भंवरपुर स्थित स्वामी आत्मानंद स्कूल परीक्षा केंद्र का है, जहां एक छात्रा डिजिटल कैमरा लेकर परीक्षा हॉल में पहुंच गई और वीडियो रिकॉर्ड कर वायरल कर दिया। जांच में केंद्र पर तैनात कर्मचारियों की बड़ी लापरवाही सामने आई। इसके बाद लोक शिक्षण संचालनालय (DPI) ने केंद्र अध्यक्ष, सहायक केंद्र अध्यक्ष और पर्यवेक्षक समेत कुल 5 कर्मचारियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है।