Mahasamund LPG Scam: जब्त कैप्सूल से डेढ़ करोड़ की गैस गायब, खाद्य अधिकारी निकला मास्टरमाइंड

Mahasamund LPG Scam: छत्तीसगढ़ के महासमुंद जिले में जब्त किए गए एलपीजी गैस कैप्सूल ट्रकों से करोड़ों रुपए की गैस गायब होने के मामले में पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है। जांच में जिला खाद्य अधिकारी अजय यादव को पूरे गैस घोटाले का मुख्य साजिशकर्ता बताया गया है। पुलिस के अनुसार, इस पूरे खेल में करीब डेढ़ करोड़ रुपए की गैस का गबन किया गया।