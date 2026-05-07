महाराष्ट्र नंबर की पिकअप वाहन में मिला करोड़ों रुपए का गांजा, नाकाबंदी में दो तस्कर गिरफ्तार

पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए 226.600 किलो गांजा जब्त कर लिया। इसके साथ ही तस्करी में इस्तेमाल की गई पिकअप वाहन और तीन मोबाइल फोन भी जब्त किए गए। जब्त गांजे की बाजार कीमत 1 करोड़ 14 लाख 30 हजार रुपए बताई जा रही है, जबकि वाहन और मोबाइल समेत कुल जब्त संपत्ति की कीमत 1 करोड़ 22 लाख रुपए आंकी गई है। गिरफ्तार किए गए दोनों तस्करों के महाराष्ट्र निवासी होने की पुष्टि हुई है। पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ नारकोटिक्स एक्ट के तहत मामला दर्ज कर उन्हें जेल भेज दिया है। इस कार्रवाई से अंतरराज्यीय गांजा तस्करों के नेटवर्क को बड़ा झटका लगा है।