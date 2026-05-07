7 मई 2026,

गुरुवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

महासमुंद

महाराष्ट्र नंबर की पिकअप वाहन में मिला करोड़ों रुपए का गांजा, नाकाबंदी में दो तस्कर गिरफ्तार

Mahasamund Police: महासमुंद में एक बार फिर करोड़ों रुपए का गांजा जब्त हुआ है। सिंघोड़ा पुलिस ने महाराष्ट्र के दो तस्कर को 226 किलो गांजा के साथ गिर​फ्तार किया है..

2 min read
Google source verification

महासमुंद

image

Chandu Nirmalkar

May 07, 2026

mahasamund police

महासमुंद में करोड़ों का गांजा पकड़ाया ( Photo - Patrika )

Mahasamund Police: महासमुंद जिले में एन्टी नारकोटिक टास्क फोर्स और सिंघोड़ा पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 226.600 किलो गांजा जब्त किया है। जब्त गांजे की कीमत 1 करोड़ 14 लाख 30 हजार रुपए आंकी गई है। पुलिस ने मामले में महाराष्ट्र निवासी दो अंतरराज्यीय तस्करों को गिरफ्तार कर जेल भेजा है। बता दें कि पुलिस ने यह कार्रवाई एनएच-53 स्थित ग्राम गनियारीपाली के पास सिल्की ढाबा के सामने की गई।

Mahasamund Police: प्लास्टिक की बोरियों में मिला गांजा

जानकारी के अनुसार, एन्टी नारकोटिक टास्क फोर्स और सिंघोड़ा पुलिस को गांजे की तस्करी को लेकर मुखबिर से सूचना मिली थी। जिसके बाद अलर्ट हुई सिंघोड़ा पुलिस ने इलाके में आने-जाने वाले वाहनों की जांच तेज कर दी। इधर एन्टी नारकोटिक टास्क फोर्स को भी सूचना मिलने के बाद संदिग्ध वाहनों की संयुक्त जांच शुरू कर दी। दोनों विभागों के संयुक्त प्रयासों से एनएच-53 पर नाकाबंदी की गई। इस दौरान महाराष्ट्र नंबर की एक पिकअप वाहन को रोका गया। वाहन की तलाशी लेने पर उसके डाले में खाली कैरेट के नीचे प्लास्टिक की बोरियों में भारी मात्रा में गांजा छिपाकर रखा गया था।

गांजे की कीमत 1 करोड़ 14 लाख 30 हजार रुपए

पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए 226.600 किलो गांजा जब्त कर लिया। इसके साथ ही तस्करी में इस्तेमाल की गई पिकअप वाहन और तीन मोबाइल फोन भी जब्त किए गए। जब्त गांजे की बाजार कीमत 1 करोड़ 14 लाख 30 हजार रुपए बताई जा रही है, जबकि वाहन और मोबाइल समेत कुल जब्त संपत्ति की कीमत 1 करोड़ 22 लाख रुपए आंकी गई है। गिरफ्तार किए गए दोनों तस्करों के महाराष्ट्र निवासी होने की पुष्टि हुई है। पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ नारकोटिक्स एक्ट के तहत मामला दर्ज कर उन्हें जेल भेज दिया है। इस कार्रवाई से अंतरराज्यीय गांजा तस्करों के नेटवर्क को बड़ा झटका लगा है।

महासमुंद में लगातार हो रहे खुलासे

महासमुंद में लगातार नशे के सौदागारों के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई हो रही है। बीते महीने अप्रैल में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 2 करोड़ से ज्यादा का अफीम डोडा पकड़ा था। एंटी नारकोटिक टास्क फोर्स और सिंघोड़ा पुलिस की संयुक्त टीम की कार्रवाई में अंतरराज्यीय तस्करी का पर्दाफाश किया। बता दें कि ओडिशा से छत्तीसगढ़ के रास्ते से गांजा की सप्लाई होती है। पढ़ें पूरी खबर…

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Updated on:

07 May 2026 04:47 pm

Published on:

07 May 2026 04:45 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Mahasamund / महाराष्ट्र नंबर की पिकअप वाहन में मिला करोड़ों रुपए का गांजा, नाकाबंदी में दो तस्कर गिरफ्तार

बड़ी खबरें

View All

महासमुंद

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

महासमुंद में दुर्लभ पांडुलिपियों की खोज तेज, ताड़पत्रों में लिखी संस्कृति होगी डिजिटल, गांव-गांव में सर्वे जारी

महासमुंद में दुर्लभ पांडुलिपियों की खोज तेज (फोटो सोर्स- पत्रिका)
महासमुंद

गांव की गलियों में पागल कुत्ते का खतरा, 10 लोगों को बनाया शिकार, गांवों में खौफ का माहौल

गांव की गलियों में पागल कुत्ते का खतरा, 10 लोगों को बनाया शिकार, गांवों में खौफ का माहौल(photo-patrika)
महासमुंद

Committed Suicide: शिशुपाल पर्वत पर प्रेमी जोड़े ने एक हजार फीट से कूदकर दी जान, फैल गई सनसनी

Committed Suicide: शिशुपाल पर्वत पर प्रेमी जोड़े ने एक हजार फीट से कूदकर दी जान, फैल गई सनसनी
महासमुंद

CGBSE Result 2026: सुपर 12 बेटियों के हौसले ने बोर्ड नतीजों में मचाया तहलका, 10वीं में आठ और 12वीं की चार छात्राओं ने मेरिट में बनाया स्थान

CGBSE Result 2026: महासमुंद की सुपर 12 बेटियों के हौसले ने बोर्ड नतीजों में मचाया तहलका, 10वीं में आठ और 12वीं की चार छात्राओं ने मेरिट में बनाया स्थान
महासमुंद

CG Board Result: मासिमं के इतिहास में पहली बार, महासमुंद के एक ही स्कूल के 7 टॉपर्स, बेटियों ने लहराया परचम

cg board mahasamund
महासमुंद
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.