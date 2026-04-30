CGBSE Result 2026: सुपर 12 बेटियों के हौसले ने बोर्ड नतीजों में मचाया तहलका, 10वीं में आठ और 12वीं की चार छात्राओं ने मेरिट में बनाया स्थान

जिला शिक्षा अधिकारी बीएल देवांगन ने सभी सफल छात्रों को बधाई देते हुए कहा कि यह परिणाम जिले की शिक्षा गुणवत्ता में हो रहे सुधार का संकेत है। उन्होंने बताया कि शिक्षकों और छात्रों की मेहनत का ही यह परिणाम है और आने वाले वर्षों में इसे और बेहतर बनाने के प्रयास किए जाएंगे। देखा जाए तो महासमुंद जिले पिछले सत्र 2024-25 में जहां केवल 2 छात्रों ने मेरिट सूची में स्थान बनाया था और 12वीं में एक भी छात्र मेरिट में नहीं आ पाया था, वहीं इस वर्ष यह संख्या बढक़र 12 हो गई है। यदि 2023-24 के आंकड़ों पर नजर डालें तो उस समय 7 छात्र मेरिट में थे। इस लिहाज से लगातार सुधार देखने को मिल रहा है।