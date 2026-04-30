रिजल्ट से असंतुष्ट 10वीं-12वीं के छात्रों को राहत! पुनर्गणना, पुनर्मूल्यांकन और उत्तर पुस्तिका देखने का अवसर 14 मई तक

शिक्षा विभाग ने स्पष्ट किया है कि यह अवसर केवल सीमित समय के लिए है, इसलिए छात्र अंतिम तिथि का इंतजार न करें। समय पर आवेदन कर वे अपने उत्तरों की जांच और मूल्यांकन प्रक्रिया का लाभ उठा सकते हैं। छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा लिया गया यह निर्णय उन छात्रों के लिए राहतभरा है जो अपने परीक्षा परिणाम से असंतुष्ट हैं। यह व्यवस्था पारदर्शिता और निष्पक्ष मूल्यांकन की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।