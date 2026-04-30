रिजल्ट से असंतुष्ट 10वीं-12वीं के छात्रों को राहत! पुनर्गणना, पुनर्मूल्यांकन और उत्तर पुस्तिका देखने का अवसर 14 मई तक(photo-patrika)
CGBSE Result 2026: छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल (CGBSE) ने हाईस्कूल और हायर सेकेंडरी मुख्य परीक्षा 2026 के परिणाम जारी होने के बाद असंतुष्ट छात्रों के लिए महत्वपूर्ण राहत प्रदान की है। जिन विद्यार्थियों को अपने प्राप्त अंकों पर संदेह है या वे परिणाम से संतुष्ट नहीं हैं, उनके लिए पुनर्गणना, पुनर्मूल्यांकन और उत्तर पुस्तिका की छाया प्रति के अवलोकन का विकल्प उपलब्ध कराया गया है।
मंडल द्वारा हाईस्कूल एवं हायर सेकेंडरी परीक्षा 2026 का परिणाम 29 अप्रैल 2026 को घोषित किया गया था। परिणाम जारी होते ही बड़ी संख्या में छात्रों ने अपनी उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन को लेकर पुनर्विचार की मांग शुरू कर दी थी। इसी को ध्यान में रखते हुए बोर्ड ने यह प्रक्रिया शुरू की है।
मंडल के निर्देशों के अनुसार, छात्र 14 मई 2026 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। यह आवेदन केवल निर्धारित पोर्टल के माध्यम से स्वीकार किए जाएंगे। बोर्ड ने स्पष्ट किया है कि परिणाम घोषित होने की तिथि से 15 दिनों के भीतर ही आवेदन करना अनिवार्य है। निर्धारित समय सीमा के बाद किसी भी प्रकार का आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा।
विद्यार्थियों को इस प्रक्रिया में तीन विकल्प उपलब्ध कराए गए हैं—पुनर्गणना (Re-totaling), पुनर्मूल्यांकन (Re-evaluation) तथा उत्तर पुस्तिका की छाया प्रति का अवलोकन। छात्र अपनी सुविधा, आवश्यकता और संतुष्टि के अनुसार इनमें से किसी एक या एक से अधिक विकल्प का चयन कर सकते हैं। यह व्यवस्था उन्हें अपने प्राप्त अंकों की पुनः जांच कराने और मूल्यांकन प्रक्रिया में पारदर्शिता सुनिश्चित करने का अवसर प्रदान करती है।
मंडल ने छात्रों को सलाह दी है कि वे केवल आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से ही आवेदन करें। ऑफलाइन किसी भी प्रकार का आवेदन मान्य नहीं होगा। साथ ही छात्रों को आवेदन करते समय सभी जानकारी सही-सही भरने की अपील की गई है ताकि किसी भी तरह की तकनीकी या प्रशासनिक समस्या से बचा जा सके।
शिक्षा विभाग ने स्पष्ट किया है कि यह अवसर केवल सीमित समय के लिए है, इसलिए छात्र अंतिम तिथि का इंतजार न करें। समय पर आवेदन कर वे अपने उत्तरों की जांच और मूल्यांकन प्रक्रिया का लाभ उठा सकते हैं। छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा लिया गया यह निर्णय उन छात्रों के लिए राहतभरा है जो अपने परीक्षा परिणाम से असंतुष्ट हैं। यह व्यवस्था पारदर्शिता और निष्पक्ष मूल्यांकन की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।
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