बड़ी खुशखबरी! राज्य प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों को मिलेगा उच्चतर वेतनमान, सरकार ने नियमों में किया संशोधन

जनगणना 2027 की तैयारियों को लेकर राज्य सरकार ने बड़ा निर्णय लिया है। राज्य के सामान्य प्रशासन विभाग ने निर्देश जारी करते हुए कहा है कि जनगणना कार्य में लगे अधिकारियों और कर्मचारियों का स्थानांतरण अब नहीं किया जाएगा। यह कदम जनगणना प्रक्रिया को सुचारू और व्यवस्थित ढंग से संपन्न कराने के उद्देश्य से उठाया गया है। 25 जून 2025 के बाद से स्थानांतरण पर पूर्ण प्रतिबंध लागू है। बता दें कि जनगणना 2027 का पहला चरण अप्रैल से सितंबर 2026 के बीच मकान सूचीकरण और गणना के रूप में पूरा किया जाएगा, जबकि दूसरा चरण फरवरी 2027 में जनसंख्या गणना के रूप में आयोजित होगा।