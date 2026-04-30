CG Board Result: 10वीं में बीजापुर और 12वीं में कोरिया के बच्चे सबसे आगे, रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग पीछे

CG Board Result: अनुराग सिंह. छत्तीसगढ़ बोर्ड के बुधवार को आए नतीजों में छोटे शहरों ने बड़े शहरों को पीछे छोड़ दिया है। 10वीं और 12वीं के परिणामों में काफी रोचक और अविश्वसनीय जानकारी निकलकर सामने आई है। परिणामों ने पारंपरिक धारणों का पलट कर रख दिया है। बोर्ड रिजल्ट में राजधानी रायपुर के साथ ही बिलासपुर और दुर्ग जैसे शहरी जिले प्रदर्शन में पीछे रह गए हैं। वहीं, बीजापुर, नारायणपुर, कोरिया, कांकेर और बस्तर जैसे आदिवासी बहुल जिलों ने शानदार परिणाम दिया है। 10वीं में जहां बीजापुर जिले का पासिंग प्रतिशत सबसे ज्यादा 96.06 रहा। वहीं, 12वीं में कोरिया के बच्चों ने 95.64 पासिंग प्रतिशत के साथ बाजी मारी है।