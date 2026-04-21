Crime News: ओडिशा से तस्करी कर ला रहे थे गांजा, सीट के नीचे छिपा 47 किलो माल बरामद, 5 आरोपी गिरफ्तार

पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि एक ट्रक (CG 04 QS 4806) में चार लोग ओडिशा से छत्तीसगढ़ की ओर गांजा लेकर आ रहे हैं। सूचना के आधार पर नाकेबंदी की गई। कुछ ही देर में संदिग्ध ट्रक खरियार रोड (ओडिशा) की ओर से आता दिखा, जिसे रोककर पूछताछ की गई। ट्रक चालक ने अपना नाम मोहम्मद मिराज (25), निवासी वार्ड-13 देवनपाड़ा, टिटलागढ़, जिला बलांगीर (ओडिशा) बताया। चालक के पास बैठे दो विधि से संघर्षरत बालक और केबिन में मौजूद एक अन्य व्यक्ति ने अपना नाम रोहित पोंड (21), निवासी वार्ड-7 जगन्नाथपाड़ा, टिटलागढ़ बताया।