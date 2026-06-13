Labour Job Update: छत्तीसगढ़ में अब मजदूरों को काम के लिए सड़कों पर खड़े होने जरुरत नहीं, सीधे फोन पर मिलेगा रोजगार

श्रम विभाग ने व्यवसायियों और दुकान संचालकों को बड़ी राहत देते हुए दुकान एवं स्थापना अधिनियम के तहत पंजीयन प्रस्रि5या को पूरी तरह ऑनलाइन कर दिया है। नई व्यवस्था लागू होने के बाद पंजीयन प्रमाण-पत्र प्राप्त करने के लिए विभागीय कार्यालयों के चक्कर लगाने की आवश्यकता नहीं होगी। आवेदन की पूरी प्रक्रिया घर या प्रतिष्ठान से ही ऑनलाइन पूरी की जा सकेगी। नई व्यवस्था के तहत श्रम पहचान संख्या (एलआईएन) से संबंधित पंजीयन प्रमाण-पत्र ऑनलाइन आवेदन प्राप्त होने के 24 घंटे के भीतर जारी कर दिया जाएगा। आवेदकों को निर्धारित प्रारूप में आवेदन भरकर आवश्यक दस्तावेज अपलोड करने होंगे। पंजीयन शुल्क ई-चालान के माध्यम से जमा किया जाएगा, जिससे भुगतान प्रक्रिया भी सरल और पारदर्शी बनेगी। डिजिटल प्रणाली लागू होने से आवेदन के निपटारे में तेजी आएगी। प्रमाण-पत्र जारी करने के लिए किसी अधिकारी के भौतिक हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं होगी।