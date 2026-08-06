Mahasamund News: बायपास या ‘मिस्टर इंडिया’, 11 साल से हर कोई ढूंढ रहा है, लेकिन जमीन पर दिखता ही नहीं!

बेलसोंडा रेलवे क्रॉसिंग से घोड़ारी तक सुबह से देर शाम तक भारी वाहनों की लंबी कतारें लगी रहती हैं। इसी मार्ग पर सडक़ चौड़ीकरण का काम चलने से कई हिस्सों में रास्ता संकरा हो गया है। नतीजा यह है कि छोटी-सी बाधा भी पूरे इलाके में लंबा जाम लगा देती है। स्कूली बच्चे, कर्मचारी, मरीज और ग्रामीण घंटों तक फंसे रहते हैं। कई बार वाहन चालकों को विपरीत दिशा से निकलने की कोशिश करनी पड़ती है, जिससे दुर्घटना का खतरा और बढ़ जाता है। बेलसोंडा क्षेत्र में पहले भी कई गंभीर हादसे हो चुके हैं। यहां डिवाइडर निर्माण और ट्रैफिक व्यवस्था मजबूत करने की मांग लंबे समय से की जा रही है। बायपास बनने के बाद शहर के भीतर से गुजरने वाले भारी वाहनों का दबाव काफी कम होगा और जाम की समस्या से राहत मिलेगी।