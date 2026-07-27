CG Monsoon 2026: छत्तीसगढ़ में एक बार फिर मानसून एक्टिव, अगले तीन दिन झमाझम बारिश की संभावना

मौसम विभाग ने 28 जुलाई तक महासमुंद जिले के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। विभाग के अनुसार अगले तीन से चार दिनों तक जिले में अच्छी बारिश होने की संभावना है। बंगाल की खाड़ी और ओडिशा के आसपास बने मौसम तंत्र के प्रभाव से प्रदेश के कई हिस्सों में मानसून फिर सक्रिय हो गया है। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार इस दौरान गरज-चमक के साथ बारिश होगी और 60 से 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं भी चल सकती हैं। लोगों को खराब मौसम के दौरान सतर्क रहने और अनावश्यक रूप से खुले स्थानों पर जाने से बचने की सलाह दी गई है।