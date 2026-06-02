ओडिशा में 1 लाख करोड़ रुपए का निवेश करेगा वेदांता, लाखों रोजगार के अवसर बनने की उम्मीद

Vedanta Investment Odisha: ओडिशा में औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए वेदांता ग्रुप 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक का निवेश करने जा रहा है। इसी सिलसिले में मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी ने लोक सेवा भवन में वेदांता समूह के चेयरमैन अनिल अग्रवाल से मुलाकात की। बैठक में राज्य में प्रस्तावित एल्युमीना रिफाइनरी, एल्युमीनियम स्मेल्टर, पावर प्लांट और अन्य औद्योगिक परियोजनाओं की प्रगति पर चर्चा हुई। सरकार का कहना है कि इन निवेशों से बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर पैदा होंगे और ओडिशा के औद्योगिक विकास को नई गति मिलेगी।