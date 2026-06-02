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ओडिशा में 1 लाख करोड़ रुपए का निवेश करेगा वेदांता, लाखों रोजगार के अवसर बनने की उम्मीद

Vedanta Group: ओडिशा में वेदांता ग्रुप 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक का निवेश करने जा रहा है। इस निवेश के तहत एल्युमीना रिफाइनरी, एल्युमीनियम स्मेल्टर और पावर परियोजनाएं विकसित की जाएंगी। सरकार का दावा है कि इससे लाखों रोजगार के अवसर पैदा होंगे और राज्य के औद्योगिक विकास को नई गति मिलेगी।

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रायपुर

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Shradha Jaiswal

Jun 02, 2026

Vedanta Investment Odisha

Vedanta Investment Odisha(photo-patrika)

Vedanta Investment Odisha: ओडिशा में औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए वेदांता ग्रुप 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक का निवेश करने जा रहा है। इसी सिलसिले में मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी ने लोक सेवा भवन में वेदांता समूह के चेयरमैन अनिल अग्रवाल से मुलाकात की। बैठक में राज्य में प्रस्तावित एल्युमीना रिफाइनरी, एल्युमीनियम स्मेल्टर, पावर प्लांट और अन्य औद्योगिक परियोजनाओं की प्रगति पर चर्चा हुई। सरकार का कहना है कि इन निवेशों से बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर पैदा होंगे और ओडिशा के औद्योगिक विकास को नई गति मिलेगी।

Vedanta Investment Odisha: हर 15 दिन में होगी परियोजनाओं की समीक्षा

मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी परियोजनाओं की प्रगति की हर 15 दिन में समीक्षा की जाए। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि सभी आवश्यक अनुमतियां और बुनियादी सुविधाएं समय पर उपलब्ध कराई जाएं, ताकि परियोजनाएं तय समय सीमा में शुरू हो सकें।

एल्युमीना रिफाइनरी, स्मेल्टर और पावर प्लांट होंगे स्थापित

वेदांता की प्रस्तावित परियोजनाओं में रायगढ़ा जिले में 60 लाख टन क्षमता की एल्युमीना रिफाइनरी, ढेंकानाल जिले में 30 लाख टन क्षमता का एल्युमीनियम स्मेल्टर और 6000 मेगावाट क्षमता की बिजली परियोजना शामिल है। इसके अलावा एकीकृत कोयला और बॉक्साइट उद्योग भी विकसित किए जाएंगे।

एल्युमीनियम पार्क से बढ़ेगा उद्योगों को बल

वेदांता अपने स्मेल्टर के पास एक डाउनस्ट्रीम एल्युमीनियम पार्क भी विकसित करेगा। यहां एयरोस्पेस, इलेक्ट्रिक वाहन (EV), रक्षा और अन्य उन्नत क्षेत्रों के लिए एल्युमीनियम उत्पादों का निर्माण किया जाएगा। इससे ओडिशा को वैश्विक एल्युमीनियम हब के रूप में स्थापित करने में मदद मिलेगी।

लाखों युवाओं को मिलेगा रोजगार

मुख्यमंत्री ने कहा कि इन परियोजनाओं से राज्य में बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर पैदा होंगे। साथ ही हजारों सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग (MSME) भी विकसित होंगे। इससे विशेष रूप से मध्य और दक्षिण ओडिशा में आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा।

कई महत्वपूर्ण मंजूरियां पहले ही मिल चुकीं

सरकार के अनुसार ढेंकानाल में पावर प्रोजेक्ट और स्मेल्टर तथा रायगढ़ा में एल्युमीना रिफाइनरी के लिए भूमि आवंटन पूरा हो चुका है। आवश्यक बुनियादी ढांचे के विकास का काम भी तेजी से आगे बढ़ रहा है। वहीं कंपनी के नए कोयला ब्लॉक को भी जल्द शुरू करने की तैयारी चल रही है।

रेल परियोजना को भी मिली मंजूरी

वेदांता की प्रस्तावित बॉक्साइट खदान के पास नई रेल लाइन परियोजना को रेल मंत्रालय से मंजूरी मिल चुकी है। इससे खनिज परिवहन और औद्योगिक गतिविधियों को गति मिलेगी।

2036 तक 500 अरब डॉलर की अर्थव्यवस्था का लक्ष्य

मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी ने कहा कि वेदांता का यह निवेश वर्ष 2036 तक ओडिशा को 500 अरब डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने के लक्ष्य को हासिल करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। उन्होंने कहा कि यह निवेश राज्य के औद्योगिक और बुनियादी ढांचा विकास को नई ऊंचाई देगा।

वेदांता ने जताया राज्य सरकार का आभार

वेदांता समूह के चेयरमैन अनिल अग्रवाल ने कहा कि कंपनी की आगामी परियोजनाएं ओडिशा की अर्थव्यवस्था में बड़ा बदलाव लाएंगी। इससे रोजगार, स्थानीय उद्यमों और औद्योगिक विकास को मजबूती मिलेगी। उन्होंने राज्य सरकार के सहयोग के लिए मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त करते हुए ओडिशा के विकास में कंपनी की प्रतिबद्धता दोहराई।

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Published on:

02 Jun 2026 01:53 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / ओडिशा में 1 लाख करोड़ रुपए का निवेश करेगा वेदांता, लाखों रोजगार के अवसर बनने की उम्मीद

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