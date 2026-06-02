2 June ki Roti: सोचे थे दो जून की रोटी जुटाना आसान होगा, पता चला EMI भी साथ आती है, वायरल हुए मीम्स

आज यह मुहावरा केवल साहित्य और बातचीत तक सीमित नहीं है, बल्कि सोशल मीडिया पर भी खूब नजर आता है। महंगाई, रोजगार और बढ़ते खर्चों पर बनने वाले मीम्स में दो जून की रोटी अक्सर दिखाई देती है। एक लोकप्रिय मीम में लिखा गया है, बचपन में लगा था दो जून की रोटी जुटाना आसान होगा, बड़े हुए तो पता चला ईएमआई भी साथ आती है। वहीं एक अन्य मीम कहता है, मां बोली थी पढ़ लो, वरना दो जून की रोटी के लाले पड़ जाएंगे, अब डिग्री भी है और संघर्ष भी।