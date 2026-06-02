2 जून 2026,

मंगलवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

रायपुर

Miwan Steel Plant: रायपुर के स्टील प्लांट में लगी भीषण आग, घटना से क्षेत्र में मचा हड़कंप, आसमान में छाया धुएं का गुबार

Raipur NEws: धुआं कई किलोमीटर दूर तक दिखाई दिया, जिससे आसपास के लोगों में दहशत फैल गई। सूचना मिलते ही दमकल की कई गाड़ियां मौके पर पहुंचीं और आग बुझाने का अभियान शुरू किया गया।

less than 1 minute read
Google source verification

रायपुर

image

Love Sonkar

Jun 02, 2026

Miwan Steel Plant

स्टील प्लांट में लगी भीषण आग (Photo Patrika)

Miwan Steel Plant: रायपुर के मंदिर हसौद क्षेत्र स्थित मिवान स्टील लिमिटेड प्लांट में मंगलवार सुबह अचानक भीषण आग लग गई। आग इतनी भयावह थी कि इसकी ऊंची लपटें और काले धुएं का गुबार कई किलोमीटर दूर से दिखाई दिया। घटना के बाद प्लांट परिसर और आसपास के इलाके में अफरा-तफरी का माहौल बन गया। सूचना मिलते ही दमकल की कई गाड़ियां मौके पर पहुंचीं और आग पर काबू पाने के लिए राहत एवं बचाव कार्य शुरू किया गया। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार आग लगने के कारणों का पता लगाया जा रहा है और प्रशासन स्थिति पर लगातार नजर बनाए हुए है।

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Published on:

02 Jun 2026 10:46 am

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / Miwan Steel Plant: रायपुर के स्टील प्लांट में लगी भीषण आग, घटना से क्षेत्र में मचा हड़कंप, आसमान में छाया धुएं का गुबार

बड़ी खबरें

View All

रायपुर

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

Marriage Fraud: मैटरिमॉनियल साइट पर शिकारी दूल्हा, रायपुर की युवती को नशीला खाना खिलाकर लाखों के जेवर ले उड़ा

Marriage Fraud
रायपुर

Liquor scam Case: शराब घोटाले में ED का बड़ा एक्शन, 200 करोड़ की चल-अचल संपत्ति अटैच

Liquor scam Case
रायपुर

Chhattisgarh News: भीषण गर्मी में भाप हुए जलाशय, एक महीने में 64 से 49% पर आया गंगरेल का पानी, किसानों की बढ़ी चिंता

Chhattisgarh News
रायपुर

Bus Fare Hike: छत्तीसगढ़ में बढ़ने वाला है बस किराया, 30 से 50 प्रतिशत तक वृद्धि की संभावना, जल्द होगा फैसला

Bus Fare hike
रायपुर

रायपुर के ट्रैफिक को स्पाइडर मैन ने संभाला! जय स्तंभ चौक पर देख लोग हुए हैरान

Raipur city news, chhattisgarh news
रायपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.