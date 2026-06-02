Miwan Steel Plant: रायपुर के स्टील प्लांट में लगी भीषण आग, घटना से क्षेत्र में मचा हड़कंप, आसमान में छाया धुएं का गुबार

Miwan Steel Plant: रायपुर के मंदिर हसौद क्षेत्र स्थित मिवान स्टील लिमिटेड प्लांट में मंगलवार सुबह अचानक भीषण आग लग गई। आग इतनी भयावह थी कि इसकी ऊंची लपटें और काले धुएं का गुबार कई किलोमीटर दूर से दिखाई दिया। घटना के बाद प्लांट परिसर और आसपास के इलाके में अफरा-तफरी का माहौल बन गया। सूचना मिलते ही दमकल की कई गाड़ियां मौके पर पहुंचीं और आग पर काबू पाने के लिए राहत एवं बचाव कार्य शुरू किया गया। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार आग लगने के कारणों का पता लगाया जा रहा है और प्रशासन स्थिति पर लगातार नजर बनाए हुए है।