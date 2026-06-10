Government Services: ड्राइविंग लाइसेंस के लिए नहीं लगाना पड़ेगा RTO चक्कर, छत्तीसगढ़ के गांव-गांव तक पहुंची सेवाएं

सुशासन तिहार के समाधान शिविर में पहुंचकर आवेदन करने के बाद उन्हें आसानी से लर्निंग लाइसेंस मिल गया। प्रियंका ने कहा कि अब वे आगे ड्राइविंग लाइसेंस बनवाकर यातायात नियमों का पूरी तरह पालन करेंगी। इसी तरह ग्राम लाफिनखुर्द के राहुल पटेल ने बताया कि लाइसेंस न होने के कारण उन्हें अक्सर यातायात जांच के दौरान चालान का डर बना रहता था, जिससे वे असहज महसूस करते थे। लेकिन समाधान शिविर में आवेदन करने के कुछ ही समय बाद उनका लर्निंग लाइसेंस जारी कर दिया गया। त्वरित सेवा मिलने से वह बेहद संतुष्ट और खुश हैं।