Baster News: बस्तर में शुरू हुई हाईटेक व्हीकल स्क्रैपिंग सुविधा, परिवहन क्षेत्र को मिलेगा नया आयाम

भारत सरकार की का मुख्य उद्देश्य पुराने, अनुपयुक्त एवं अत्यधिक प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों को सड़कों से हटाकर सड़क सुरक्षा को बढ़ावा देना, प्रदूषण कम करना, ईंधन दक्षता सुधारना तथा वाहन उद्योग एवं पुनर्चक्रण क्षेत्र को प्रोत्साहित करना है। इस नीति के अंतर्गत वाहन स्वामियों को पुराने वाहनों के बदले उचित मूल्य, स्क्रैपिंग प्रमाणपत्र तथा नए वाहन क्रय पर विभिन्न प्रकार के लाभ प्राप्त हो सकते हैं। इसके अतिरिक्त, अधिकृत RVSF में वाहन स्क्रैप करवाने का एक महत्वपूर्ण लाभ यह भी है कि वाहन स्वामी भविष्य में होने वाले संभावित कानूनी जोखिमों से सुरक्षित हो जाते हैं।