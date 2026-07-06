Tribal Culture: बस्तर में 27 परिवार आदिवासी संस्कृति में वापस लौटे, 15 वर्षों से दूसरे धर्म का कर रहे थे पालन, गांव में जश्न का माहौल

सर्व मूल निवासी समाज के कार्यकर्ता गंगाराम मरकाम ने कहा कि मूल आस्था में लौटने वाले परिवारों का समाज ने खुले मन से स्वागत किया है। उनका कहना है कि समाज का उद्देश्य सामाजिक एकता, भाईचारे और आदिवासी परंपराओं को मजबूत करना है। उन्होंने बताया कि इस अवसर पर सभी ग्रामीणों ने गांव के विकास, सामाजिक सौहार्द और पारंपरिक संस्कृति के संरक्षण के लिए मिलकर कार्य करने का संकल्प भी दोहराया। गांव के वरिष्ठ लोगों का मानना है कि इस तरह के आयोजन से पारंपरिक आदिवासी संस्कृति और सामाजिक एकजुटता को मजबूती मिलती है। वहीं, पूरे कार्यक्रम के दौरान शांतिपूर्ण माहौल बना रहा और बड़ी संख्या में ग्रामीण इसकी सहभागिता के साक्षी बने।