Salary Bill Scam: बस्तर पुलिस में बड़ा वेतन घोटाला, डिजिटल सिग्नेचर कर सरकारी खजाने से 3.70 करोड़ की हेराफेरी

प्रारंभिक जांच के मुताबिक, शासकीय राशि की हेराफेरी का यह खेल पिछले आठ से नौ महीनों से लगातार चल रहा था। शासकीय ऑडिट के दौरान जब वेतन मद में दर्ज आधिकारिक भुगतान और ट्रेजरी से हुए वास्तविक भुगतान के आंकड़ों का मिलान किया गया, तो दोनों के बीच एक बड़ा अंतर नजर आया। इस विसंगति ने बड़े घोटाले का संदेह पैदा किया, जिसके बाद मामले की आंतरिक जांच शुरू की गई। जांच में वेतन शाखा में पदस्थ आरक्षक गिरीश राम, आरक्षक राजकुमार कतालम और डीएसएफ आरक्षक हेमंत मैथ्यू की भूमिका संदिग्ध पाई गई।