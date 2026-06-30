बस्तर पुलिस में Salary Scam! ऑडिट सॉफ्टवेयर से खुला राज, वेतन शाखा के 3 कर्मचारी गिरफ्तार

Bastar Police Salary Scam: छत्तीसगढ़ के बस्तर जिला पुलिस विभाग में वेतन भुगतान से जुड़ी बड़ी अनियमितता सामने आई है। वेतन शाखा में करीब डेढ़ करोड़ रुपये की कथित हेराफेरी का खुलासा हुआ है। मामले में तीन कर्मचारियों को गिरफ्तार किया गया है। प्रारंभिक जांच में आरोप है कि ऑनलाइन वेतन ट्रांसफर के दौरान तय वेतन राशि से अधिक रकम कुछ खातों में भेजी गई। पुलिस मामले की जांच कर रही है और भुगतान प्रक्रिया से जुड़े रिकॉर्ड खंगाले जा रहे हैं।