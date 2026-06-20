प्राइवेट कंपनी का फर्जीवाड़ा? नौकरी के नाम पर बस्तर की युवती से की पैसे की मांग, दस्तावेज भी रखे

Fake Job Scam: छत्तीसगढ़ के रायपुर में नौकरी दिलाने का झांसा (Job Fraud Case) देकर ग्रामीण युवक-युवतियों से ठगी का मामला सामने आया है। खमतराई थाना क्षेत्र में एक प्राइवेट कंपनी पर सुकमा की युवती को बंधक बनाकर रखने और पैसों के लिए दबाव बनाने का आरोप लगा है। पुलिस के अनुसार कंपनी ने नौकरी के नाम पर युवती से पैसे मांगे और उसके दस्तावेज भी अपने पास रख लिए। शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने कार्रवाई कर युवती को मुक्त कराया। मामले में कंपनी से जुड़े तीन लोगों के खिलाफ धोखाधड़ी समेत अन्य धाराओं में केस दर्ज किया गया है।