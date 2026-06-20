20 जून 2026,

शनिवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

T20 World Cup 2026

Fifa World Cup 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बस्तर

प्राइवेट कंपनी का फर्जीवाड़ा? नौकरी के नाम पर बस्तर की युवती से की पैसे की मांग, दस्तावेज भी रखे

Fake Job Scam in Raipur: रायपुर में नौकरी के नाम पर ठगी का मामला, प्राइवेट कंपनी पर सुकमा की युवती से पैसे मांगने और बंधक बनाने का आरोप। पुलिस ने तीन लोगों पर केस दर्ज किया।

2 min read
Google source verification

बस्तर

image

Shradha Jaiswal

Jun 20, 2026

Fake Job Scam

Fake Job Scam: नौकरी का ऑफर देकर बुलाया रायपुर(photo-AI)

Fake Job Scam: छत्तीसगढ़ के रायपुर में नौकरी दिलाने का झांसा (Job Fraud Case) देकर ग्रामीण युवक-युवतियों से ठगी का मामला सामने आया है। खमतराई थाना क्षेत्र में एक प्राइवेट कंपनी पर सुकमा की युवती को बंधक बनाकर रखने और पैसों के लिए दबाव बनाने का आरोप लगा है। पुलिस के अनुसार कंपनी ने नौकरी के नाम पर युवती से पैसे मांगे और उसके दस्तावेज भी अपने पास रख लिए। शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने कार्रवाई कर युवती को मुक्त कराया। मामले में कंपनी से जुड़े तीन लोगों के खिलाफ धोखाधड़ी समेत अन्य धाराओं में केस दर्ज किया गया है।

Private Company Fraud: नौकरी का ऑफर देकर बुलाया रायपुर

पुलिस के अनुसार सुकमा निवासी किरण नाग ने 12वीं तक पढ़ाई की है। उसे श्रीनगर स्थित लीड ट्रेनिंग हब सेंटर की ओर से नौकरी का ऑफर मिला था। कंपनी ऑनलाइन प्रोडक्ट सेलिंग का काम करती है। नौकरी के लिए किरण 11 जून को रायपुर पहुंची थी। इंटरव्यू के बाद कंपनी के लोगों ने उसकी अंकसूची, आधार कार्ड समेत अन्य दस्तावेज अपने पास रख लिए। इसके बाद पीजी में रहने के नाम पर काजल सिंगरौरे और आशीष मंडावी ने उससे 3500 रुपए लिए।

15 हजार की नौकरी के लिए मांगे 46 हजार रुपए

युवती (Sukma Girl Case) को तीन दिन पीजी में रखने के बाद नौकरी के लिए चयनित होने की जानकारी दी गई। इसके बाद कंपनी की ओर से कहा गया कि 15 हजार रुपए महीने की नौकरी के लिए उसे 46 हजार रुपए जमा करने होंगे। किरण ने इतनी बड़ी रकम देने से इनकार किया तो कंपनी के डायरेक्टर अरफान खान ने बिना पैसे जमा किए नौकरी नहीं मिलने की बात कही। आरोप है कि उसने जमीन-जायदाद बेचकर रकम देने तक की बात कही।

जमीन गिरवी रखकर दिए 15 हजार, फिर भी बढ़ा दबाव

युवती के पिता बुदरा नाग ने बेटी की नौकरी के लिए गांव की जमीन गिरवी रखकर कंपनी वालों को 15 हजार रुपए दिए। इसके बाद भी कंपनी के लोग बाकी 31 हजार रुपए जमा करने का दबाव बनाने लगे। आरोप है कि युवती का मोबाइल भी अपने कब्जे में ले लिया गया और उसे केवल पैसे मांगने के लिए फोन करने दिया जाता था। बाद में उसकी बातचीत पर भी रोक लगा दी गई और उसे निगरानी में रखा गया।

Chhattisgarh News: जीजा को कॉल कर दी जानकारी, पुलिस ने छुड़ाया

किसी तरह युवती ने अपने जीजा आयतु बेसरा से संपर्क कर पूरी घटना बताई। इसके बाद आयतु रायपुर पहुंचे और खमतराई पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। शिकायत के आधार पर पुलिस ने कंपनी के ठिकाने पर दबिश देकर युवती को मुक्त कराया। पुलिस ने अरफान खान, काजल सिंगरौरे और आशीष मंडावी के खिलाफ धोखाधड़ी समेत अन्य धाराओं में केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

अन्य युवाओं को भी झांसा देने की आशंका

पुलिस (Chhattisgarh Police) को आशंका है कि कंपनी के जरिए अन्य ग्रामीण युवक-युवतियों को भी नौकरी के नाम पर फंसाया गया हो सकता है। पुलिस ने बताया कि कंपनी के ऑफिस में कई युवक-युवतियां काम करते मिले हैं। अब पूरे मामले की जांच की जा रही है।

CG Plots: रायपुर के 34 गांव की जमीन की खरीदी बिक्री पर रोक, आखिर क्या है वजह? जानें…

ये भी पढ़ें
Plots

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Published on:

20 Jun 2026 11:30 am

Hindi News / Chhattisgarh / Bastar / प्राइवेट कंपनी का फर्जीवाड़ा? नौकरी के नाम पर बस्तर की युवती से की पैसे की मांग, दस्तावेज भी रखे

बड़ी खबरें

View All

बस्तर

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

Chhattisgarh Naxal News: बस्तर में कर्रेगुट्टा की पहाड़ियों पर मिला सबसे अधिक आईईडी, 23 दिनों तक चले ऑपरेशन के बाद मिली सफलता

Chhattisgarh Naxal News
बस्तर

Baster News: बस्तर में निखर रही प्रतिभा, 150 बच्चों के सपनों को मिल रही नई उड़ान

Baster News
Patrika Special News

फिर नीले ड्रम में मिला ऐसा कुछ देख हैरान हुए लोग! बस्तर से आया चौंकाने वाला मामला

Blue Drum Suspense
बस्तर

Baster News: सरकारी नौकरी का सुनहरा मौका, बस्तर ITI में निकली भर्ती, 15 जून तक करें अप्लाई

Baster News
बस्तर

Baster News: बस्तर में शुरू हुई हाईटेक व्हीकल स्क्रैपिंग सुविधा, परिवहन क्षेत्र को मिलेगा नया आयाम

Baster News
बस्तर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.