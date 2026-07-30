बस्तर पंडुम-2026 के विजेताओं का राष्ट्रपति भवन में अभिनंदन, अमित शाह भी रहे मौजूद

Bastar Pandum 2026: राष्ट्रपति भवन में गुरुवार को एक ऐतिहासिक और भावनात्मक क्षण देखने को मिला, जब छत्तीसगढ़ के बस्तर अंचल से पहुंचे 209 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल का विशेष सम्मान किया गया। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में पहुंचे इस प्रतिनिधिमंडल में बस्तर पंडुम-2026 के विजेता, मांझी-चालकी, पद्मश्री सम्मानित हस्तियां, जनप्रतिनिधि और वरिष्ठ अधिकारी शामिल थे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने न केवल प्रतिनिधिमंडल का आत्मीय स्वागत किया, बल्कि स्वयं सभी अतिथियों को भोजन परोसकर अपनी सादगी और संवेदनशीलता का परिचय भी दिया।