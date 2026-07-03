बस्तर के किसानों के लिए खुशखबरी! पाथरी एनीकट के लिए 3.32 करोड़ मंजूर, सरकार की बड़ी सौगात

Pathri Anicut Project: छत्तीसगढ़ सरकार ने बस्तर जिले के किसानों और ग्रामीणों को बड़ी सौगात दी है। जल संसाधन विभाग ने बकावण्ड विकासखंड की मारकण्डी नदी पर ग्राम पाथरी के समीप पाथरी एनीकट निर्माण के लिए 3 करोड़ 32 लाख 39 हजार रुपये की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की है। परियोजना पूरी होने पर क्षेत्र में पेयजल, निस्तारी और भू-जल संवर्धन की सुविधा मजबूत होगी। साथ ही किसानों को लगभग 50 हेक्टेयर खरीफ और 30 हेक्टेयर रबी फसलों की सिंचाई का लाभ मिलेगा। निर्माण कार्य की जिम्मेदारी मुख्य अभियंता, गोदावरी कछार जल संसाधन विभाग, जगदलपुर को सौंपी गई है।