छत्तीसगढ़ में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल! 17 जजों को मिली नई जिम्मेदारी, हाईकोर्ट ने जारी किया नया ट्रांसफर list

हाईकोर्ट ने बिलासपुर के द्वितीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश रूपनारायण पात्रे को हाईकोर्ट लीगल सर्विस कमेटी का सचिव नियुक्त किया है। सिद्धार्थ अग्रवाल को प्रथम अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जगदलपुर बनाया गया है। इसी तरह किरण कुमार जांगड़े को प्रथम अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बलरामपुर-रामानुजगंज नियुक्त किया गया है। विनय कुमार प्रधान और डमरूधर चौहान के कार्यक्षेत्र में भी बदलाव किया गया है तथा रायपुर में उन्हें नई जिम्मेदारियां दी गई हैं।