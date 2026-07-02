July से November तक छत्तीसगढ़ से गुजरने वाली कई ट्रेनें रहेंगी रद्द, रेलवे ने जारी की कैंसिल ट्रेनों की list

Train Cancelled List: छत्तीसगढ़ के रेल यात्रियों के लिए खबर है। दक्षिण पूर्व रेलवे (SER) के चक्रधरपुर मंडल में ट्रैक अनुरक्षण और आधारभूत संरचना को मजबूत करने के लिए बड़े पैमाने पर मेगा ब्लॉक लिया जा रहा है। कंसबहाल और धारुआडीही सेक्शन के अप एवं डाउन लाइन पर TRT मशीनों से ट्रैक मेंटेनेंस का कार्य किया जाएगा। इसके चलते 3 जुलाई 2026 से 17 नवंबर 2026 तक प्रत्येक मंगलवार और शुक्रवार कई ट्रेनों का संचालन प्रभावित रहेगा। इस दौरान कुछ ट्रेनें पूरी तरह रद्द रहेंगी, कुछ का परिचालन आंशिक रूप से प्रभावित होगा, जबकि कुछ ट्रेनों को परिवर्तित मार्ग से चलाया जाएगा।