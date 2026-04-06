छत्तीसगढ़ में समय से नहीं पहुंच रहीं ट्रेनें! साउथ बिहार एक्सप्रेस समेत कई गाड़ियां घंटों लेट, देखें list

Train Delay Chhattisgarh: छत्तीसगढ़ में ट्रेनों की लेटलतीफी थमने का नाम नहीं ले रही है और इसका सीधा असर आम यात्रियों पर पड़ रहा है। कोई समय पर अपने घर नहीं पहुंच पा रहा, तो कोई अस्पताल, परीक्षा या जरूरी काम के लिए घंटों प्लेटफॉर्म पर इंतजार करने को मजबूर है। हालात ऐसे हैं कि रोजाना दो दर्जन से अधिक ट्रेनें देरी से चल रही हैं, जिससे यात्रियों की दिनचर्या पूरी तरह प्रभावित हो रही है। लंबे इंतजार, अनिश्चित समय और लगातार बदलती सूचनाओं के बीच यात्रियों की परेशानी बढ़ती जा रही है।