News: चार साल बाद चालू होने की कगार पर तीन तालाबों का एसटीपी प्लांट

शहर के तालाब, नालों और नालियों की गंदगी और जलकुंभी के कारण बदहाल हैं। 2022 में इन तीन प्रमुख तालाबों में सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट लगाने का काम शुरू हुआ था, लेकिन ठेका एजेंसी की मनमानी से दौरान कई बार निर्माण ठप कर दिया गया। नतीजा, नालों की गंदगी से ये तालाब बजबजाते रहे। परंतु अब सीवरेज ट्रीटमेंट प्लान चालू होने से पूरी गंदगी फिल्टर होगी और उससे निकलने वाले पानी को तालाब में छोड़ने का काम शुरू होगा। इस समय तीनों तालाबों के किनारे मशीनें फिट करने का काम तेजी से कराया जा रहा है। इन तीनों एसटीपी के लिए बेंग्लूर और दिल्ली से फिल्टर और मैकेनिकल स्क्रीनिंग मशीनें मंगाई गई है। जिसे प्लांट में लगाई जा रही है। मौके पर तकनीकी कर्मचारियों ने बताया कि 15 से 20 अप्रैल के बीच ये तीनों प्लांट काम करना शुरू कर देंगे।