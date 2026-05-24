बड़ी सौगात: अब एक क्लिक में मिलेगा रोजगार और करियर गाइडेंस, CM साय ने शुरू किया नया पोर्टल

मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि राज्य सरकार की प्राथमिकता युवाओं को रोजगार से जोड़ना और उन्हें बेहतर भविष्य के लिए तैयार करना है। उन्होंने कहा कि आज के समय में केवल डिग्री ही नहीं, बल्कि कौशल और सही मार्गदर्शन भी जरूरी है। इसी सोच के साथ यह डिजिटल प्लेटफॉर्म तैयार किया गया है, ताकि युवाओं को एक ही जगह पर नौकरी, प्रशिक्षण और करियर संबंधी सभी सुविधाएं मिल सकें।