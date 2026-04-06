Exam News: ग्रेटर लंदन योजना से लेकर छत्तीसगढ़ के हाहालद्दी और हरिनछपरा के सवाल पूछे

1944 में ग्रेटर लंदन योजना किसने तैयार की थी?

भारत में किस वर्ष में जनसंख्या वृद्धि दर नकारात्मक थी?

भारत में स्वतंत्रता के बाद बनने वाला पहला नियोजित शहर कौन सा है?

छत्तीसगढ़ में असहयोग आंदोलन के दौरान राजद्रोह के आरोप में किस कवि को गिरफ्तार किया गया था?

छत्तीसगढ़ में किस जनजाति की जाति पंचायत दो स्तरीय क्रमश: हातु पंचायत व परहा पंचायत होती है?

ब्रिटिश कालीन छत्तीसगढ़ में कौन से बाजार को मुख्य रूप से मवेशियों के बाजार के लिए जाना जाता था?

भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार जिला जिसमें सर्वाधिक अत्यंत सघन वन क्षेत्र है?, गोबर बोहरानी त्योहार कहां मनाया जाता है?

रामायण सार संग्रह नामक काव्य संग्रह के रचयिता कौन है?

भारत का पहला डिजिटल जनजातीय संग्रहालय छत्तीसगढ़ के किस शहर में स्थापित किया गया है?,

छत्तीसगढ़ में हाहालद्दी क्षेत्र में कौन सा खनिज पाया गया है?

हरिनछपरा औद्योगिक केंद्र कहां स्थित है?

आनंद की टोकनी के लेखक कौन हैं?

छत्तीसगढ़ के किस हस्तशिल्प को जीआई टैग प्राप्त है?