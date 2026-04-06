रायपुर पुलिस रेंज में एक साथ 95 टीमों ने 5 जिलों में 384 जगहों पर मारे छापे, शराब का धंधा करने वाले 126 गिरफ्तार

CG Raid News: छत्तीसगढ़ के रायपुर में पुलिस रेंज के 5 जिलों में ऑपरेशन निश्चय के तहत पुलिस ने शनिवार-रविवार को विशेष अभियान चलाया। इस दौरान पुलिस की 95 टीमों ने एक साथ अलग-अलग छापे मारे। इसमें 126 शराब तस्करों सहित गांजा व नशे की गोलियां बेचने वालों को पकड़ा गया। उनके खिलाफ कार्रवाई की गई। इसके साथ आम्र्स एक्ट और वारंटियों के खिलाफ भी अभियान चलाया गया।