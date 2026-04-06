6 अप्रैल 2026,

सोमवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

रायपुर

रायपुर पुलिस रेंज में एक साथ 95 टीमों ने 5 जिलों में 384 जगहों पर मारे छापे, शराब का धंधा करने वाले 126 गिरफ्तार

CG Raid News: रायपुर में पुलिस रेंज के 5 जिलों में ऑपरेशन निश्चय के तहत पुलिस ने शनिवार-रविवार को विशेष अभियान चलाया। इस दौरान पुलिस की 95 टीमों ने एक साथ अलग-अलग छापे मारे।

less than 1 minute read
Google source verification

रायपुर

image

Shradha Jaiswal

Apr 06, 2026

रायपुर पुलिस रेंज में एक साथ 95 टीमों ने 5 जिलों में 384 जगहों पर मारे छापे, शराब का धंधा करने वाले 126 गिरफ्तार(photo-patrika)

रायपुर पुलिस रेंज में एक साथ 95 टीमों ने 5 जिलों में 384 जगहों पर मारे छापे, शराब का धंधा करने वाले 126 गिरफ्तार(photo-patrika)

CG Raid News: छत्तीसगढ़ के रायपुर में पुलिस रेंज के 5 जिलों में ऑपरेशन निश्चय के तहत पुलिस ने शनिवार-रविवार को विशेष अभियान चलाया। इस दौरान पुलिस की 95 टीमों ने एक साथ अलग-अलग छापे मारे। इसमें 126 शराब तस्करों सहित गांजा व नशे की गोलियां बेचने वालों को पकड़ा गया। उनके खिलाफ कार्रवाई की गई। इसके साथ आम्र्स एक्ट और वारंटियों के खिलाफ भी अभियान चलाया गया।

CG Raid News: शराब का धंधा करने वाले 126 गिरफ्तार

पुलिस के मुताबिक ऑपरेशन निश्चय के तहत रायपुर पुलिस रेंज के बलौदाबाजार-भाटापारा, गरियाबंद, धमतरी, महासमुंद और रायपुर ग्रामीण में एक साथ विशेष अभियान चलाया गया। इस दौरान आबकारी एक्ट, नारकोटिक्स एक्ट, आम्र्स एक्ट, वारंट तामील और प्रतिबंधात्मक धाराओं के तहत कार्रवाई की गई।

इसके लिए सभी जिलों की 95 टीमें लगी। टीमों ने कुल 384 स्थानों पर छापे मारे। इस दौरान आबकारी एक्ट कुल 126 मामले दर्ज किए गए। नारकोटिक्स एक्ट के तहत 22 केस दर्ज हुए। इसमें 21.945 किलोग्राम मादक पदार्थ और 60 टेबलेट जब्त किए गए। इसी तरह आम्र्स एक्ट के तहत 6 मामले दर्ज हुए। इनमें 2 पिस्टल भी जब्त की गई।

174 लोगों पर प्रतिबंधात्मक कार्रवाई

अभियान के दौरान पुलिस ने 174 संदिग्धों के खिलाफ प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की। इसी तरह 31 फरार वारंटियों को गिरफ्तार किया गया। 14 स्थायी सहित 46 वारंटों को तामिल किया गया। 4 अन्य मामलों में आरोपियों को पकड़ा गया। रायपुर ग्रामीण, गरियाबंद, महासमुंद, धमतरी और बलौदाबाजार-भाटापारा पुलिस ने अभियान के लिए राजपत्रित अधिकारियों से लेकर टीआई के नेतृत्व में अलग-अलग टीमें बनाई। कुल 95 टीम बनाई गई।

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Published on:

06 Apr 2026 08:33 am

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / रायपुर पुलिस रेंज में एक साथ 95 टीमों ने 5 जिलों में 384 जगहों पर मारे छापे, शराब का धंधा करने वाले 126 गिरफ्तार

बड़ी खबरें

View All

रायपुर

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

BJP प्रशिक्षण शिविर में बवाल: MLA इंद्र कुमार साहू के बयान से गरमाया माहौल, कार्यकर्ताओं में तीखी बहस, वीडियो वायरल

BJP MLA indra kumar sahu
रायपुर

CG Weather: छत्तीसगढ़ में कुदरत का कहर, आकाशीय बिजली गिरने से युवक की मौत, बेमौसम बारिश से फसलें तबाह

CG Weather: छत्तीसगढ़ में कुदरत का कहर, आकाशीय बिजली गिरने से युवक की मौत, बेमौसम बारिश से फसलें तबाह
रायपुर

CG Weather Alert: छत्तीसगढ़ में वज्रपात का तांडव, युवक की मौत, आंधी-बारिश से कई जगह गिरे पेड़, भीगा धान

CG Weather Alert
रायपुर

Crime News: विवाहिता महिला ने लगाई फांसी, इधर जीजा के सीने में साले ने कैंची घोंपा

Crime News: विवाहिता महिला ने लगाई फांसी, इधर जीजा के सीने में साले ने कैंची घोंपा
रायपुर

CG News: एवरेस्ट पर तिरंगा फहराने निकली युवा पर्वतारोही अमिता श्रीवास, पूरे छत्तीसगढ़ का नाम करेगी रोशन

CG News: एवरेस्ट पर तिरंगा फहराने निकली युवा पर्वतारोही अमिता श्रीवास, पूरे छत्तीसगढ़ का नाम करेगी रोशन
रायपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.