टोल फ्री नंबर सिर्फ दिखावा? कॉल करते ही कटती लाइनें, कई नंबर अमान्य, कई पर कोई रिस्पॉन्स नहीं…

Toll Free Number Issue: आम लोगों की त्वरित सहायता और परामर्श के लिए जारी सरकारी हेल्पलाइन और टोल फ्री नंबरों में से चाइल्ड हेल्पलाइन, पुलिस पेट्रोङ्क्षलग और आरोग्य सेवा को छोड़ दें, तो बाकी के हाल बेहाल हैं। कुछ नंबरों की घंटियां तो बजती हैं, लेकिन उठाने वाला कोई नहीं। कुछ नंबर अमान्य बताए जा रहे हैं, तो कुछ ऐसे भी हैं, जिन्हें डायल करते ही कॉल डिस्कनेक्ट हो जा रहा है।