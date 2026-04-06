Alert News: नए थाना-चौकी की घोषणा पर अमल नहीं, क्राइम कंट्रोल में बन रही बाधा

जिले में नए पुलिस थाना-चौकी की घोषणा के कई साल हो गए, लेकिन अब तक ये शुरू नहीं हो पाए हैं। इसका असर क्राइम कंट्रोल में दिख रहा है, तो दूसरी ओर आम लोगों को भी परेशानी हो रही है। जिन इलाकों में थाने-चौकी शुरू होना था, उन इलाकों में वर्तमान में पुलिस की मौजूदगी भी कम है। साथ ही आपराधिक गतिविधियां भी बढ़ रही है। सिविल लाइन के राजातालाब में नया पुलिस थाना बनाने की स्वीकृति दो साल पहले मिल चुकी, लेकिन अब तक नहीं बन पाया है। औद्योगिक इलाका सिलतरा पुलिस चौकी को थाना बनाने के लिए तीन साल पहले आदेश जारी हो चुका है। अब तक थाना नहीं बना। इसी तरह खरोरा के सारागांव में पुलिस चौकी बनानी थी, वह भी नहीं बन पाई है।