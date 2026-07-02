छत्तीसगढ़ में आ गया Monsoon! बेमेतरा में हुई झमाझम बारिश, कई जिलों में आज गरज-चमक के साथ बरसेंगे बादल

Monsoon in Chhattisgarh: छत्तीसगढ़ में मानसून ने अब रफ्तार पकड़नी शुरू कर दी है। गुरुवार को बेमेतरा समेत कई जिलों में झमाझम बारिश हुई, जिससे लोगों को उमस और गर्मी से राहत मिली। भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के अनुसार प्रदेश के कई हिस्सों में आज भी गरज-चमक के साथ हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। बेमेतरा, रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर, राजनांदगांव, धमतरी और आसपास के क्षेत्रों में बादल छाए रहेंगे। मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों तक मानसूनी गतिविधियां जारी रहने और कई जिलों में अच्छी बारिश होने का अनुमान जताया है।