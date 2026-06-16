Chhattisgarh Weather Update: जून आधा बीता फिर भी गर्मी बरकरार, छत्तीसगढ़ में अगले 5 दिन इन इलाकों में बरसेंगे बादल

Chhattisgarh Weather Update: छत्तीसगढ़ में मानसून की रफ्तार धीमी बनी हुई है। जून का आधा महीना बीतने के बाद भी प्रदेश के कई हिस्सों में गर्मी और उमस से लोग परेशान हैं। रायपुर समेत मध्य क्षेत्रों में तापमान लगातार बढ़ रहा है और कई जिलों में पारा 39 से 41 डिग्री के पार पहुंच गया है। हालांकि मौसम विभाग (IMD) के अनुसार आने वाले दिनों में मौसम में बदलाव के संकेत हैं। कुछ इलाकों में बारिश, गरज-चमक और तेज हवाओं से राहत मिलने की संभावना जताई गई है।