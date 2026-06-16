छत्तीसगढ़ यात्रियों के लिए बड़ी खबर! सफर से पहले जान लें IndiGo का नया नियम, Extra Baggage हुआ महंगा

IndiGo Baggage Fee Hike: छत्तीसगढ़ के हवाई सफर करने वाले यात्रियों के लिए बड़ी खबर है। एयरलाइंस कंपनी IndiGo ने लगेज (बैगेज) शुल्क में बड़ा बदलाव किया है। कंपनी ने अतिरिक्त सामान ले जाने के चार्ज में बढ़ोतरी (Airline Charges Increased)कर दी है। इसके बाद यात्रियों को अब फ्लाइट में तय सीमा से ज्यादा सामान ले जाने पर पहले की तुलना में अधिक भुगतान करना होगा। ईंधन संकट के बीच किए गए इस बदलाव को लेकर यात्रियों में नाराजगी है।