PM मोदी के बयान पर भड़के भूपेश बघेल, बोले- NEET, पेट्रोल और खाद पर क्यों नहीं बोलते?

BJP vs Congress: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कांग्रेस पर किए गए हमले का पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने जवाब दिया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री को कांग्रेस की बजाय पेट्रोल-डीजल की बढ़ती कीमतों, किसानों के लिए खाद-बीज की उपलब्धता और NEET परीक्षा में हुई गड़बड़ियों जैसे गंभीर मुद्दों पर बोलना चाहिए। बघेल ने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि पार्टी उन्हें हर समय निशाने पर रखती है। वहीं, कर्मचारियों को सार्वजनिक रूप से अपमानित करने की घटनाओं पर भी उन्होंने आपत्ति जताई और कहा कि अनुशासनात्मक कार्रवाई हो, लेकिन दिखावे के लिए धमकाना उचित नहीं है।