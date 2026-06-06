आयकर विभाग में बड़ा फेरबदल! बस्तर से ग्वालियर तक 182 अधिकारियों का हुआ ट्रांसफर, देखें list

Income Tax Transfer List: आयकर विभाग में बड़े पैमाने पर प्रशासनिक फेरबदल किया गया है। प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त, मध्यप्रदेश एवं छत्तीसगढ़ (सीजी-एमपी) कार्यालय ने 182 अधिकारियों के तबादले और नई पदस्थापनाओं के आदेश जारी किए हैं। इनमें अतिरिक्त आयुक्त, संयुक्त आयुक्त, उपायुक्त और आयकर अधिकारी (आईटीओ) शामिल हैं। विभाग द्वारा जारी आदेश के अनुसार कई अधिकारियों को नई जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं, जबकि कुछ को अतिरिक्त प्रभार भी दिया गया है। सभी स्थानांतरित अधिकारियों को 12 से 15 जून के बीच नई पदस्थापना स्थल पर कार्यभार ग्रहण करने के निर्देश दिए गए हैं।