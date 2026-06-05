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छत्तीसगढ़ सरकार का बड़ा फैसला! अब तय समय में मिलेंगी श्रम विभाग की सेवाएं, नई अधिसूचना जारी

Breaking News: छत्तीसगढ़ सरकार ने श्रम विभाग की कई सेवाओं को लोक सेवा गारंटी अधिनियम के तहत शामिल कर बड़ा फैसला लिया है। नई अधिसूचना के अनुसार अब श्रम विभाग से जुड़ी सेवाएं निर्धारित समय-सीमा के भीतर उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा।

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रायपुर

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Shradha Jaiswal

Jun 05, 2026

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Chhattisgarh Breaking News: छत्तीसगढ़ सरकार ने श्रमिकों और आम नागरिकों को समयबद्ध और पारदर्शी सेवाएं उपलब्ध कराने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। राज्य सरकार ने श्रम विभाग की कई महत्वपूर्ण सेवाओं को छत्तीसगढ़ लोक सेवा गारंटी अधिनियम, 2011 के दायरे में शामिल कर लिया है। इस संबंध में राजपत्र में अधिसूचना जारी कर दी गई है। नई व्यवस्था लागू होने के बाद श्रम विभाग से जुड़ी विभिन्न सेवाएं अब निर्धारित समय-सीमा के भीतर प्रदान करना अनिवार्य होगा। सरकार का मानना है कि इससे आम लोगों को राहत मिलेगी और प्रशासनिक कार्यप्रणाली में जवाबदेही बढ़ेगी।

Chhattisgarh Breaking News: लोक सेवा गारंटी कानून के तहत अधिसूचना जारी

राज्य शासन द्वारा जारी अधिसूचना में छत्तीसगढ़ लोक सेवा गारंटी अधिनियम, 2011 की धारा 3, 4, 5 और 7 के तहत प्राप्त अधिकारों का उपयोग करते हुए श्रम विभाग की विभिन्न सेवाओं को अधिसूचित किया गया है। इसके तहत प्रत्येक सेवा के लिए समय-सीमा निर्धारित की गई है ताकि आवेदकों को तय अवधि में सेवा उपलब्ध कराई जा सके। सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि सेवा प्रदान करने के लिए जिम्मेदार अधिकारियों की जवाबदेही तय की जाएगी और देरी की स्थिति में अधिनियम के तहत कार्रवाई की जा सकेगी।

सेवाओं के लिए तय हुई समय-सीमा

नई अधिसूचना के अनुसार श्रम विभाग द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं को कार्य दिवसों के आधार पर समयबद्ध किया गया है। अब संबंधित अधिकारी निर्धारित समय के भीतर आवेदन का निराकरण करने के लिए बाध्य होंगे। इससे श्रमिकों, उद्योगों और आम नागरिकों को विभिन्न प्रमाण पत्रों, पंजीयन और अन्य सेवाओं के लिए लंबे समय तक इंतजार नहीं करना पड़ेगा। सरकार का उद्देश्य सेवाओं की प्रक्रिया को अधिक सरल, पारदर्शी और प्रभावी बनाना है ताकि लोगों को कार्यालयों के बार-बार चक्कर न लगाने पड़ें।

अधिकारियों की जिम्मेदारी भी तय

अधिसूचना में प्रत्येक सेवा के लिए पदाभिहित अधिकारी, सक्षम प्राधिकारी और अपीलीय प्राधिकारी का निर्धारण किया गया है। इससे यह स्पष्ट होगा कि किस स्तर पर आवेदन का निराकरण किया जाएगा और किसी प्रकार की शिकायत या विलंब होने पर आवेदक किस अधिकारी के पास अपील कर सकता है।यह व्यवस्था प्रशासनिक जवाबदेही बढ़ाने के साथ-साथ नागरिकों के अधिकारों को भी मजबूत करेगी।

समय पर सेवा नहीं मिलने पर अपील का अधिकार

लोक सेवा गारंटी अधिनियम की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि यदि किसी नागरिक को निर्धारित समय-सीमा के भीतर सेवा उपलब्ध नहीं कराई जाती, तो वह संबंधित अपीलीय प्राधिकारी के समक्ष अपील कर सकता है। इसके माध्यम से नागरिकों को अपने अधिकारों की रक्षा का प्रभावी माध्यम मिलेगा। सरकार का मानना है कि इससे विभागीय कार्यों में अनावश्यक देरी कम होगी और अधिकारियों की जवाबदेही सुनिश्चित होगी।

श्रमिकों और नागरिकों को मिलेगा सीधा लाभ

श्रम विभाग से जुड़ी कई सेवाएं सीधे श्रमिकों, मजदूरों, निर्माण कार्य से जुड़े कर्मचारियों और उद्योगों से संबंधित होती हैं। नई व्यवस्था लागू होने के बाद इन सेवाओं का लाभ लेने वाले लोगों को अधिक सुविधा मिलेगी। समयबद्ध सेवा मिलने से श्रमिकों को योजनाओं और विभागीय लाभों का फायदा तेजी से मिल सकेगा।

पारदर्शी और जवाबदेह प्रशासन की दिशा में कदम

राज्य सरकार ने कहा है कि इस पहल का मुख्य उद्देश्य नागरिकों को पारदर्शी, जवाबदेह और समयबद्ध प्रशासनिक सेवाएं उपलब्ध कराना है। लोक सेवा गारंटी कानून के दायरे में अधिक सेवाओं को शामिल करने से शासन व्यवस्था में पारदर्शिता बढ़ेगी और लोगों का सरकारी तंत्र पर विश्वास भी मजबूत होगा।शासन ने संबंधित अधिकारियों को अधिनियम के प्रावधानों का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं, ताकि आम नागरिकों और श्रमिकों को निर्धारित समय-सीमा के भीतर सेवाओं का लाभ मिल सके।

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Published on:

05 Jun 2026 04:39 pm

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