छत्तीसगढ़ सरकार का बड़ा फैसला! अब तय समय में मिलेंगी श्रम विभाग की सेवाएं, नई अधिसूचना जारी

Chhattisgarh Breaking News: छत्तीसगढ़ सरकार ने श्रमिकों और आम नागरिकों को समयबद्ध और पारदर्शी सेवाएं उपलब्ध कराने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। राज्य सरकार ने श्रम विभाग की कई महत्वपूर्ण सेवाओं को छत्तीसगढ़ लोक सेवा गारंटी अधिनियम, 2011 के दायरे में शामिल कर लिया है। इस संबंध में राजपत्र में अधिसूचना जारी कर दी गई है। नई व्यवस्था लागू होने के बाद श्रम विभाग से जुड़ी विभिन्न सेवाएं अब निर्धारित समय-सीमा के भीतर प्रदान करना अनिवार्य होगा। सरकार का मानना है कि इससे आम लोगों को राहत मिलेगी और प्रशासनिक कार्यप्रणाली में जवाबदेही बढ़ेगी।