Chhattisgarh Weather Update: मानसून का इंतजार बढ़ा, दो दिन बाद छत्तीसगढ़ में बारिश की संभावना, IMD का ताजा अपडेट

रायपुर @अजय रघुवंशी। Weather Update: भीषण गर्मी ने लोगों को बेहाल कर दिया है। रविवार को दिनभर तेज धूप और गर्म हवाओं के चलते अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। राहत की उम्मीद कर रहे लोगों को इस बार भी बारिश से निराशा ही हाथ लगी। मौसम में किसी तरह की ठंडक नहीं आने से गर्मी का असर पूरे दिन महसूस किया गया। गांव से लेकर शहर तक और प्रदेशभर के किसानों की नजरें अब भी मानसून पर टिकी हुई हैं। खेतों में बुवाई का समय करीब आ रहा है, लेकिन बारिश की देरी ने किसानों की चिंता बढ़ा दी है।