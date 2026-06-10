Weather Update: महासमुंद में धीमे मानसून ने बढ़ाई किसानों की चिंता, 2025 में फिर भी सामान्य से अधिक बारिश दर्ज, फसलों पर असर की आशंका

पिछले एक सप्ताह में जिले के कई हिस्सों में हल्की बारिश हुई, लेकिन इससे मौसम में ठंडक आने के बजाय वातावरण में नमी बढ़ गई। सोमवार रात भी कुछ मिनटों की बारिश हुई। लोगों को उम्मीद थी कि मौसम सुहाना होगा, लेकिन बारिश थमते ही उमस का असर फिर बढ़ गया। पूरी रात लोगों को बेचैनी, पसीने और गर्मी से जूझना पड़ा। गर्मी और उमस के बीच बिजली की अनियमित आपूर्ति ने मुश्किलें और बढ़ा दी हैं। रात के समय बिजली गुल होने पर घरों में रहना मुश्किल हो रहा है।