Chhattisgarh Weather Update: मानसून की आहट, अगले 4 दिन में बारिश के आसार, गांव लौट रहे प्रवासी मजदूर

जानकारों के अनुसार, अच्छी बारिश की उम्मीद और खरीफ फसलों की तैयारी के चलते इस बार भी बड़ी संख्या में प्रवासी श्रमिक गांवों का रुख कर रहे हैं। इससे गांवों में फिर से चहल-पहल बढ़ने लगी है। खेतों की जुताई, बीज और खाद की व्यवस्था जैसे कार्यों में परिवार के सभी सदस्य जुटने की तैयारी कर रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में लौट रहे मजदूरों का मानना है कि खेती का समय उनके लिए केवल रोजगार का नहीं, बल्कि परिवार और गांव से जुड़ाव का भी अवसर होता है। मानसून के साथ शुरू होने वाला यह सिलसिला आने वाले कुछ सप्ताह तक जारी रहने की संभावना है।