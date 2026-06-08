8 जून 2026,

सोमवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

रायपुर

Chhattisgarh Weather Update: मानसून की आहट, अगले 4 दिन में बारिश के आसार, गांव लौट रहे प्रवासी मजदूर

Weather Update: मौसम विभाग ने अगले चार दिनों में बारिश की संभावना जताई है। मानसून की आहट के साथ ही खेती-किसानी में हाथ बंटाने के लिए दूसरे राज्यों में काम करने वाले प्रवासी मजदूर भी गांवों की ओर लौटने लगे हैं।

2 min read
Google source verification

रायपुर

image

Khyati Parihar

image

अजय रघुवंशी

Jun 08, 2026

Chhattisgarh weather update

बारिश-फाइल फोटो पत्रिका

रायपुर@अजय रघुवंशी। Chhattisgarh Weather Update: खरीफ सीजन की तैयारियों को अंतिम रूप देने मे किसान जुट चुके हैं। दुर्ग, धमतरी, राजनांदगांव, रायपुर,बलौदाबाजार, कर्वधा सहित कई जिलों में खेतों की जोताई, समतलीकरण और मेड़बंदी का कार्य लगभग 90 प्रतिशत तक पूरा हो चुका है। अब किसानों की नजरें मानसून की पहली अच्छी बारिश पर टिकी हुई हैं, ताकि बुवाई का काम शुरू किया जा सके।

कृषि विभाग के अनुसार छत्तीसगढ़ में लगभग 47.8 लाख हेक्टेयर कृषि योग्य भूमि है, जो प्रदेश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का करीब 35 प्रतिशत है। इनमें से लगभग 37 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में धान की खेती की जाती है। प्रदेश की अर्थव्यवस्था का बड़ा हिस्सा कृषि पर आधारित होने के कारण समय पर मानसून का आगमन किसानों के लिए बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

तीन से चार दिन बाद बारिश की उम्मीद

इधर मौसम विभाग ने अगले तीन से चार दिनों के दौरान प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में बारिश की संभावना जताई है। विभाग के अनुसार पूर्वी क्षेत्र में मौसम प्रणाली सक्रिय होने से गरज-चमक के साथ वर्षा हो सकती है। कुछ स्थानों पर तेज हवाएं और वज्रपात की भी चेतावनी जारी की गई है।

राजधानी रायपुर में 8 जून को आंशिक रूप से बादल छाए रहने की संभावना है। तापमान अधिकतम 42 डिग्री और न्यूनतम 29 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है। मौसम में संभावित बदलाव के बीच किसान उम्मीद कर रहे हैं कि मानसून की समय पर दस्तक खरीफ सीजन के लिए शुभ संकेत साबित होगी।

जोताई पूरी, मेघों की राह देख रहा किसान

  • स्टेशन- अधिकतम-न्यूनतम
  • माना एयरपोर्ट-42.6-29.5
  • बिलासपुर-41.0-29.4
  • पेंड्रा रोड-37.6-23.2
  • अंबिकापुर-36.6-23.3
  • जगदलपुर-38.4-25.4
  • दुर्ग- 41.2-27.8

खेती-किसानी का मौसम आते ही लौटने लगे प्रवासी मजदूर, गांवों में बढ़ेगी रौनक

जून माह की शुरुआत के साथ राजधानी रायपुर रेलवे स्टेशन पर एक अलग ही तस्वीर देखने को मिल रही है। रोजगार की तलाश में दूसरे राज्यों और बड़े शहरों में गए हजारों मजदूर अब अपने गांवों की ओर लौटने लगे हैं। सिर पर गठरी, हाथों में सामान और साथ में परिवार के सदस्य यह दृश्य खेती-किसानी के नए मौसम की दस्तक का संकेत दे रहा है।

छत्तीसगढ़ राज्य के बलौदाबाजार, मुंगेली, कबीरधाम, महासमुंद, जांजगीर-चांपा सहित कई जिलों के ग्रामीण हर वर्ष रोजगार की तलाश में अन्य राज्यों का रुख करते हैं। निर्माण कार्य, फैक्ट्रियों और अन्य असंगठित क्षेत्रों में काम करने वाले ये मजदूर मानसून के आगमन के साथ अपने गांव वापस लौट आते हैं, ताकि खेती-किसानी के कार्यों में जुट सकें।

बड़ी संख्या में परिवार कर रहे घर वापसी

रेलवे स्टेशन पर बड़ी संख्या में ऐसे परिवार नजर आ रहे हैं जो छोटे बच्चों और घरेलू सामान के साथ घर वापसी कर रहे हैं। कई मजदूरों का कहना है कि खेतों की तैयारी, बुआई और अन्य कृषि कार्य शुरू होने वाले हैं, इसलिए वे समय रहते गांव पहुंचना चाहते हैं। ग्रामीण अर्थव्यवस्था का आधार कृषि होने के कारण खेती के मौसम में श्रमिकों की मांग भी बढ़ जाती है।

जानकारों के अनुसार, अच्छी बारिश की उम्मीद और खरीफ फसलों की तैयारी के चलते इस बार भी बड़ी संख्या में प्रवासी श्रमिक गांवों का रुख कर रहे हैं। इससे गांवों में फिर से चहल-पहल बढ़ने लगी है। खेतों की जुताई, बीज और खाद की व्यवस्था जैसे कार्यों में परिवार के सभी सदस्य जुटने की तैयारी कर रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में लौट रहे मजदूरों का मानना है कि खेती का समय उनके लिए केवल रोजगार का नहीं, बल्कि परिवार और गांव से जुड़ाव का भी अवसर होता है। मानसून के साथ शुरू होने वाला यह सिलसिला आने वाले कुछ सप्ताह तक जारी रहने की संभावना है।

छत्तीसगढ़ मानसून पर बड़ा अपडेट, मौसम विभाग ने बताई नई तारीख, जिलों में आज से दिखेगा असर

ये भी पढ़ें
Monsoon Update

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Published on:

08 Jun 2026 06:58 am

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / Chhattisgarh Weather Update: मानसून की आहट, अगले 4 दिन में बारिश के आसार, गांव लौट रहे प्रवासी मजदूर

बड़ी खबरें

View All

रायपुर

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

12 साल की ब्रेन डेड बच्ची ने मौत के बाद दो लोगों को दी नई जिंदगी, रायपुर के कुंडू परिवार का साहसिक निर्णय

Chhattisgarh News
रायपुर

अंतिम संस्कार से पहले जिंदा हुआ शख्स, देखकर परिजनों के उड़े होश, मित्तल अस्पताल में मचा बवाल

Mittal Hospital Negligence
रायपुर

CCPL 2026: बिलासपुर बुल्स ने रायगढ़ लायंस को 4 विकेट से हराया

CCPL 2026
रायपुर

CCPL 2026: सरगुजा टाइगर्स ने 18 रन से मैच जीता

CCPL
रायपुर

रायपुर SP का बड़ा एक्शन, महिला उत्पीड़न केस में लापरवाही पर SI को किया सस्पेंड

Police Officer Suspended
रायपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.