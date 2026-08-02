Sunday Guest Editor: सोशल मीडिया की सही-गलत पहचान सिखाकर रीना बदल रही गांव की तस्वीर

महिलाओं को भी बनाया तकनीकी रूप से आत्मनिर्भर: रीना का अभियान केवल बच्चों तक सीमित नहीं है। उन्होंने ग्रामीण महिलाओं को मोबाइल बैंकिंग, केवाईसी (KYC), ऑनलाइन लेन-देन और डिजिटल सेवाओं का उपयोग करना भी सिखाया है। इसका परिणाम यह हुआ कि अब महिलाएं वन अधिकार समितियों में सक्रिय भागीदारी निभा रही हैं, निर्णय लेने में आगे आ रही हैं और सरकारी योजनाओं का लाभ स्वयं प्राप्त कर रही हैं। जो महिलाएं पहले मोबाइल चलाने में संकोच करती थीं, वे अब डिजिटल माध्यमों का आत्मविश्वास के साथ उपयोग कर रही हैं।